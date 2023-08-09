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Эксперты назвали важные цели ракет Taurus – добьют ли они Крымский мост

С этими ракетами украинцам даже не надо заходить в Крым танками

сегодня, 10:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Впервые еще в конце мая в СМИ появилась информация о том, что Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. После этой информации последовала пауза, ведь Берлин дал понять, что пока что не готов поставлять дальнобойные ракеты. И вот на днях нардеп Егор Чернев сообщил у себя в Facebook о том, что, по его информации, ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus. Отсюда возникает вопрос – куда Украина может ударить, если получит Taurus? Что станет главной целью ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.

Эксперты назвали важные цели ракет Taurus – добьют ли они Крымский мост

Крылатые ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

Taurus – это не серебряная пуля, которая уничтожит все военные объекты оккупантов

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 канала" заявил, что немецкие крылатые ракеты очень нужны ВСУ для того, чтобы перебить поставки оккупантов с тыла.


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Эксперт предположил, что, скорее всего, Украина получит Taurus с дальностью до 300 км, как это было с британским аналогом Storm Shadow и французским SCALP-EG. 

Павел Нарожный считает, если бы у украинской армии уже были ракеты с дальностью поражения более 300 километров, то Крымский мост уже оказался бы на дне.

"Получение таких ракет – это история не об окончании войны. А о системном уничтожении личного состава, военной техники, складов боеприпасов и инфраструктуры для логистики оккупантов. Это – залог нашего наступления", – высказался Нарожный.

С помощью Taurus мы перекрываем Крым полностью, в частности крымские порты

В то же время авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Radio NV высказал мнение, что ракеты Taurus таки станут концом для Крымского моста. Также с помощью этих ракет, которые по дальности еще мощнее, чем Storm Shadow или SCALP, можно будет уничтожать живую силу в тылу противника, а также важные командные пункты. 

"Мы перекрываем Крым полностью, в частности крымские порты. И сами понимаете: если нарушить логистику Крыма, не надо туда заезжать на танках. То есть, если мы получим действительно Taurus, это будет серьезный вклад. И этими ракетами нужно будет поражать наиболее важные российские объекты-хотя бы инфраструктуру Керченского порта, там, где переправа; наконец добить Керченский мост", – отметил Валерий Романенко.

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