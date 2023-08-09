Эксперты назвали важные цели ракет Taurus – добьют ли они Крымский мост

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Кравцев Сергей
Впервые еще в конце мая в СМИ появилась информация о том, что Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. После этой информации последовала пауза, ведь Берлин дал понять, что пока что не готов поставлять дальнобойные ракеты. И вот на днях нардеп Егор Чернев сообщил у себя в Facebook о том, что, по его информации, ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus. Отсюда возникает вопрос – куда Украина может ударить, если получит Taurus? Что станет главной целью ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.
Крылатые ракеты Taurus. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 канала" заявил, что немецкие крылатые ракеты очень нужны ВСУ для того, чтобы перебить поставки оккупантов с тыла.
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Эксперт предположил, что, скорее всего, Украина получит Taurus с дальностью до 300 км, как это было с британским аналогом Storm Shadow и французским SCALP-EG.
Павел Нарожный считает, если бы у украинской армии уже были ракеты с дальностью поражения более 300 километров, то Крымский мост уже оказался бы на дне.
В то же время авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Radio NV высказал мнение, что ракеты Taurus таки станут концом для Крымского моста. Также с помощью этих ракет, которые по дальности еще мощнее, чем Storm Shadow или SCALP, можно будет уничтожать живую силу в тылу противника, а также важные командные пункты.
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