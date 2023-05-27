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Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus: в чем их особенность

Сообщается, что еще в начале мая у президента Зеленского был разговор с канцлером Шольцем относительно поставок ракет Taurus

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердили сразу несколько источников, в частности, издание "Spiegel" и "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus: в чем их особенность

Крылатые ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

По данным "Spiegel", запрос на поставки Taurus поступил в Германию от украинской стороны в последние дни.


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Издание "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" сообщает, что о поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц разговаривали в Берлине еще в первые дни мая.

Стоит отметить, крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку на более 500 километров. Если ракеты Taurus появятся на вооружении у украинской армии, они смогут наносить удары даже по защищенным целям, таким как командные бункеры или склады боеприпасов. Аналог ракеты Taurus уже есть у ВСУ. Речь идет о британской Storm Shadow, но сейчас, видимо, командование ВСУ, приняло решение усилить удары по российским военным объектам и для этого пытается расширить спектр вооружения.

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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-news-heute-kiew-meldet-luftangriffe-und-abgeschossene-marschflugkoerper-a-0163ef71-3c8e-483c-b635-7ad826540717
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