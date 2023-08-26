Резников рассказал, сколько Украине еще ждать ракеты Taurus

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Кравцев Сергей
Германия поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. Общий процесс должен занять менее года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Bild".
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны высказал мнение, что он с оптимизмом подходит к вопросу передачи Украине ракет Taurus, считая, что в будущем Берлин точно передаст Украине ракеты.
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Министр также добавил, что поставка этого оружия не продлится год.
Стоит отметить, что вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus стал просто эпическим, ведь Украина еще в мае обратилась к Берлину с просьбой поставить эти ракеты, но в ответ немецкий чиновники лишь ответили молчанием. В последнее время ряд немецких чиновников уже призывают к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны бить по целям на расстоянии до 500 км. Но канцлер Олаф Шольц все никак не решается заявить о позитивном решении для Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — близится к концу лето, но украинское командование уверяет, что Украина по-прежнему продолжает свое контрнаступление, отбрасывая врага из ранее занятых позиций. Вместе с тем первые лица Украины продолжают просить западных партнеров предоставить больше дальнобойных ракет, в первую очередь, речь идет о ракетах Taurus и ATACMS. Что думают на Западе об украинском контрнаступлении? С чем связана заминка с передачей Украине Taurus и ATACMS? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
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