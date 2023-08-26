Резников рассказал, сколько Украине еще ждать ракеты Taurus

Германия поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus. Общий процесс должен занять менее года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Bild".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны высказал мнение, что он с оптимизмом подходит к вопросу передачи Украине ракет Taurus, считая, что в будущем Берлин точно передаст Украине ракеты.

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"Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей", — заявил Резников.

Министр также добавил, что поставка этого оружия не продлится год.

"Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год", — заявил глава министерства.

Стоит отметить, что вопрос поставки Украине дальнобойных ракет Taurus стал просто эпическим, ведь Украина еще в мае обратилась к Берлину с просьбой поставить эти ракеты, но в ответ немецкий чиновники лишь ответили молчанием. В последнее время ряд немецких чиновников уже призывают к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны бить по целям на расстоянии до 500 км. Но канцлер Олаф Шольц все никак не решается заявить о позитивном решении для Украины.

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