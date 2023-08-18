В чем главная проблема контрнаступления ВСУ – дождемся ли мы Taurus и ATACMS



















Близится к концу лето, но украинское командование уверяет, что Украина по-прежнему продолжает свое контрнаступление, отбрасывая врага из ранее занятых позиций. Вместе с тем первые лица Украины продолжают просить западных партнеров предоставить больше дальнобойных ракет, в первую очередь, речь идет о ракетах Taurus и ATACMS. Что думают на Западе об украинском контрнаступлении? С чем связана заминка с передачей Украине Taurus и ATACMS? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Россияне будут уничтожать украинские города до тех пор, пока они не получат то же самое на своей территории

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире УНИАН высказал мнение, что украинцам не стоит огорчаться. Приближается момент, когда они получат и Taurus, и ATACMS. В СМИ появилась информация о том, что с поставкой Киеву Taurus якобы вопрос решен, но от официального Берлина все нет и нет подтверждения решения. Все дело в том, считает политолог, что канцлер ФРГ Шольц продолжает договариваться с президентом США Байденом относительно передачи Taurus вместе с ATACMS. То есть, требует от Белого дома также согласия на поставку ATACMS.

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"Это та же схема, которая была с танками: Байден по бумажке зачитывал, что танки мы не готовы передавать и немцы поставили условие, если мы передаем, то только вместе с вами. Мне кажется, это будет позитивное решение по ракетам и это очень хорошее оружие", – высказался Пионтовский.

Он высказал убеждение, что Taurus и ATACMS ВСУ смогут применить еще в ходе этого контрнаступления, которое продолжается сейчас.

Не стоит поучать Украину в том, что касается ее стратегии и тактики ведения войны

Что касается самого контрнаступления, то оценки западных экспертов разнятся. Одни считают, что украинцы не смогли реализовать все то, чему их учили на Западе. Другая часть экспертов отмечает, что инструкторы НАТО знают, как воевать в теории, а в Украине идет настоящая война, которой Европа давно не знала. Так, научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в интервью "Радио Свобода" заявил, что неправильно поучать Украину в том, что касается ее стратегии и тактики ведения войны. Ведь ни одна западная армия, в том числе бундесвер, не имеет опыта современной войны в условиях, подобных тем, что существуют на юге Украины. поэтому говорить о том, что Украине не реализовала каких-то там надежд в корне неверно.

"Украина сражается не так, как написано в учебниках бундесвера", ‒ считает Ланге.

Единственное, что огорчает, подчеркивает эксперт, это то, что украинские войска не сумели по максимуму использовать потенциал западных вооружений, которые были поставлены Киеву с начала полномасштабного вторжения российских войск.

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