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ВСУ готовятся отражать наступление россиян: в Минобороны назвали направление

Анна Маляр рассказала, как ВСУ готовятся отражать наступление россиян на линии Купянск-Лиман

сегодня, 12:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска намерены провести ротацию на Купянско-Лиманском направлении и применить там десантно-штурмовые бригады, чтобы все-таки прорвать оборону украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

ВСУ готовятся отражать наступление россиян: в Минобороны назвали направление

Анна Маляр. Фото: из открытых источников

Заместитель министра рассказала, что сейчас командование занято анализом ситуация, готовится план, как не дать противнику реализовать свои планы и ввести его в заблуждение.


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"Вся эта работа делается для того, чтобы врагу не дать пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлении", — отметила Маляр.

По ее словам, сейчас российское командование хочет доказать Кремлю, что может добывать новые победы. Именно поэтому на Купянское и Лиманское направления сейчас заводятся новые подразделения, немалая часть из которых проходила тренировки на военных полигонах в Беларуси. Также поступает много новой военной техники врага.

"Одна часть российских войск была на восстановлении — они заменят условно истощившиеся. Часть войск они заводят из РФ — это заново сформированные подразделения. Также было заявление Наева (Ред. – командующего Объединенными силами ВСУ) о том, что из Беларуси россияне забирали свои войска и скапливали их там, где они готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направление", — рассказала Анна Маляр.

Читайте также на портале "Комментарии" — комментарии и прогнозы на тему войны, похоже, стали новым "развлечением" отдельных диванных экспертов, журналистов, чиновников, политиков, отдельной явно проплаченной братии. Практически весь август западная пресса и отдельные персоны твердили о необходимости заморозить войну, о якобы неудачном украинском контрнаступлении. Представители официального Киева то и дело отбивали эти информационные атаки. Однако военные комментарии явно далеких от этой темы людей появляются с завидной регулярностью, причем, чуть ли не с первых дней широкомасштабного российского вторжения в Украину. О чем говорит данная тенденция? Что следует понимать украинцам и не только? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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