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В ООН шокировали ответом по поводу недостаточности доказательств геноцида в Украине

В ООН заявили, что "не имеют достаточно доказательств" для признания геноцида в Украине

сегодня, 15:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока "не имеет достаточно доказательств", что в стране происходит геноцид. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе на пресс-конференции в Киеве, пишет "Радио Свобода".

В ООН шокировали ответом по поводу недостаточности доказательств геноцида в Украине

ООН. Фото - из открытых источников

"Мы все еще не пришли к выводу, что (Ред. – в Украине) происходит геноцид", — высказался Месе.


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Он уточнил, комиссия все еще не сумела собрать достаточного количества доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Глава комиссии попытался оправдаться, заявив, что он понимает ту критику, которая звучит в адрес представителей ООН, но специалисты очень внимательно изучают шаг за шагом того, что происходит в Украине. 

"Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (Ред. – для признания геноцида), которые подтверждены судебной практикой", — заявил Эрик Месе.

В то же время, он подчеркнул, что расследование в Украине будут продолжать. По его словам, ранее комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-henotsyd-v-ukrayini-vyznannya/32577672.html
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