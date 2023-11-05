О чем говорит реакция Офиса президента на статью Залужного – как дальше может развиваться ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прокомментировал резонансную статью главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist. По мнению Зеленского, ситуация на фронте не является патовой, но Россия продолжает контролировать небо, поэтому Украина бережет своих военных в наступательных операциях. Более остро на статью отреагировал замглавы Офиса президента Игорь Жовква, раскритиковав ее и отметив, что таким образом мы облегчаем "работу агрессора". О чем говорит подобная реакция главы государства и представителей его Офиса? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Залужный пользуется огромным доверием украинского общества

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поделился таким комментарием:

По причине тех трудностей, с которыми сталкивается украинская армия (тотальное минирование противником территорий, его преимущество в воздухе, в живой силе). Всё это обозначил главком". "В статье Залужного я ничего особо нового не увидел. Те, кто понимал реалии, видел, что мы переходим именно в позиционную войну

Статья, отмечает эксперт, была рассчитана, в первую очередь, на западную аудиторию. Где, судя по заявлению координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, ее посчитали дополнительным аргументом для расширения помощи Украине.

"Залужный абсолютно верно акцентировал, что нам нужно развитие своего ВПК, выпуск дальнобойных ракет для перенесения войны на территорию России, – подчеркивает Тарас Загородний. – Мне непонятно, зачем тот же замглавы ОП Жовква делал критические выпады в адрес Залужного после выхода этой статьи. Главком пользуется огромным доверием украинского общества. Он, по сути, выше любых политиков, является истинным центром власти. Более того – является национальным эпосом, мифом. И такая реакция Жовквы вызовет скорее негатив в его сторону".

Эксперт надеется, что этот конфликт (если он был) нивелируют. И политики, власть всех уровней, военное руководство Украины будут работать в унисон.

Некоторые явно хотят вбить клин между ОП и Залужным

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что это не первая статья Залужного. И очень хорошо, акцентирует она, что у нас такого уровня главнокомандующий — умеющий не просто четко формулировать и высказывать свои позиции, но и доносить до мира это видение. Истинное видение войны.

"Уверена, что Залужного по достоинству оценят не только в современной геополитике, но и в целом в мировой истории, – говорит эксперт. – В то же время, некоторые явно хотят вбить клин между ОП и Залужным. Возможно, имеется некое напряжение, разное видение тех или иных ситуаций. В Украине, безусловно, хватает такого. Но целенаправленно раздувать те или иные скандалы – это подыгрывать врагу. Потому что любое наше внутреннее напряжение – в плюс Кремлю. Если и есть некие проблемы, решать их следует кулуарно, а не вынося на всеобщее обозрение".

По мнению аналитика, то, что украинские политические и военные деятели выходят на первые страницы мировых таблоидов – это хороший уровень. Но тут вряд ли можно обойтись без критических взглядов на те или иные моменты, подчеркивает она. И призывает к этому следует относиться спокойно, уравновешенно.

"Пока мы не видим, что Залужный как-то прокачивает себя политически, имеет некие политические амбиции. Он работает в рамках своих полномочий", – отмечает Александра Решмедилова.

Она не исключает, что после тех же нелицеприятных для нашей власти публикаций в TIME, каких-то еще материалов, в военной вертикали могут происходить некие кадровые ротации. Не так давно произошла смена министра обороны. Буквально на этой неделе поменяли командующего Сил специальных операций ВСУ.

"Есть вероятность, что, по разным причинам, будут кадровые перестановки в некоторых военных звеньях, – прогнозирует аналитик. – Но это точно не коснется Залужного".

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