О чем говорит реакция Офиса президента на статью Залужного – как дальше может развиваться ситуация

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прокомментировал резонансную статью главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist. По мнению Зеленского, ситуация на фронте не является патовой, но Россия продолжает контролировать небо, поэтому Украина бережет своих военных в наступательных операциях. Более остро на статью отреагировал замглавы Офиса президента Игорь Жовква, раскритиковав ее и отметив, что таким образом мы облегчаем "работу агрессора". О чем говорит подобная реакция главы государства и представителей его Офиса? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний поделился таким комментарием:
Статья, отмечает эксперт, была рассчитана, в первую очередь, на западную аудиторию. Где, судя по заявлению координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, ее посчитали дополнительным аргументом для расширения помощи Украине.
Эксперт надеется, что этот конфликт (если он был) нивелируют. И политики, власть всех уровней, военное руководство Украины будут работать в унисон.
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что это не первая статья Залужного. И очень хорошо, акцентирует она, что у нас такого уровня главнокомандующий — умеющий не просто четко формулировать и высказывать свои позиции, но и доносить до мира это видение. Истинное видение войны.
По мнению аналитика, то, что украинские политические и военные деятели выходят на первые страницы мировых таблоидов – это хороший уровень. Но тут вряд ли можно обойтись без критических взглядов на те или иные моменты, подчеркивает она. И призывает к этому следует относиться спокойно, уравновешенно.
Она не исключает, что после тех же нелицеприятных для нашей власти публикаций в TIME, каких-то еще материалов, в военной вертикали могут происходить некие кадровые ротации. Не так давно произошла смена министра обороны. Буквально на этой неделе поменяли командующего Сил специальных операций ВСУ.
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