Зеленский высказался о статье Залужного: действительно ли на фронте патовая ситуация

Сейчас можно встретить много мнений относительно ситуации на фронте, впрочем, она не является патовой. Украина не должна опускать руки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, комментируя резонансную статью главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинский президент при этом отметил, что невозможно спорить с тем фактом, что Россия продолжает контролировать небо, поэтому понятно, что Украина бережет своих военных в наступательных операциях.

Решением этой проблемы, по мнению главы государства, является поставка истребителей F-16 и такое решение уже поддержано.

По убеждению Зеленского, если Украина гипотетически отдаст России треть государства, то война точно не закончится и не наступит мир.

Отметим, сегодня телеканала "NBC News" выдал информацию о том, что чиновники США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — тезисы, которые главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изложил изданию The Economist, серьезно всколыхнули медиа-пространство. Генерал отмечал опасность длительной войны России против Украины, говорил о необходимости расширять категории граждан для мобилизации, подчеркивал важность ускорения поставок вооружений от союзников, а также ставки на новые технологии. На статью уже отреагировали в РФ (в традиционном для пропаганды страны-агрессора стиле), а также в США (координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что статья является одним из важных аргументов в пользу дальнейшей поддержки Украины). Что можно сказать на данный момент об этой статье, исходя из реакции на нее как союзников, так и врагов Украины? Станут ли тезисы Залужного – толчком для увеличения поддержки ВСУ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



