У Украины есть время до конца года и еще немного в начале следующего – затем переговоры с РФ

Представители США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News", со ссылкой на неназванных нынешних и бывших американских чиновников.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По информации телеканала, в этих обсуждениях, в частности речь шла о том, что Украине придется пойти на определенные уступки, ради того, чтобы достичь прочных договорённостей и прекратилась война.

Ранее об этом публично не сообщалось, но одна из таких дискуссий происходила в октябре на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

По словам источников телеканала, эти разговоры являются отражением ситуации на фронте и политической ситуации внутри ЕС и США, от которых напрямую зависят поставки вооружения украинской армии.

Обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских политиков тем, что война зашла в тупик, а также возможностью оказывать дальнейшую помощь Украине, заявили чиновники.

В материале говорится, что чиновники США обеспокоена тем, что у американцев практически исчезло внимание к войне в Украине. Теперь все обеспокоены тем. Что происходит на Ближнем Востоке. Из-за этого оказывать Украине поддержку в прежних размерах очень проблематично.

Отмечается, что Украине дадут еще немного времени, чтобы добиться каких-то успехов на фронте. До конца этого года и несколько месяцев с начала следующего будет у Киева, чтобы доиться новых успехов, после чего дискуссии о переговорах будут усиливаться.

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