Может ли усилиться помощь Украине после статьи Залужного: на чем акцентировал внимание генерал

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Тезисы, которые главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изложил изданию The Economist, серьезно всколыхнули медиа-пространство. Генерал отмечал опасность длительной войны России против Украины, говорил о необходимости расширять категории граждан для мобилизации, подчеркивал важность ускорения поставок вооружений от союзников, а также ставки на новые технологии. На статью уже отреагировали в РФ (в традиционном для пропаганды страны-агрессора стиле), а также в США (координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что статья является одним из важных аргументов в пользу дальнейшей поддержки Украины). Что можно сказать на данный момент об этой статье, исходя из реакции на нее как союзников, так и врагов Украины? Станут ли тезисы Залужного – толчком для увеличения поддержки ВСУ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:
По мнению эксперта, есть надежда, что союзники эти тезисы услышали – и отреагируют соответствующим образом.
Она считает, что та же аргументация некоторых республиканцев относительно необходимости снижать поддержку Украины нивелируется тем, что ВПК США получает бенефиты от работы для Украины.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак расценивает статью Залужного как очень искреннюю, правильную и нужную.
Он не думает, что это как-то плохо скажется на оказании помощи Украине. Дана трезвая оценка происходящего со стороны не политика, а военного, акцентирует Иван Ступак. Человека, который находится "в теме". Подчиненные которого ежедневно погибают, получают ранения, который реально болеет за то, чтоб мы имели успех.
Читайте также на портале "Комментарии" — какие игры происходят внутри США: пострадает ли Украина.
Обсуждения
Новости