Может ли усилиться помощь Украине после статьи Залужного: на чем акцентировал внимание генерал

Тезисы, которые главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изложил изданию The Economist, серьезно всколыхнули медиа-пространство. Генерал отмечал опасность длительной войны России против Украины, говорил о необходимости расширять категории граждан для мобилизации, подчеркивал важность ускорения поставок вооружений от союзников, а также ставки на новые технологии. На статью уже отреагировали в РФ (в традиционном для пропаганды страны-агрессора стиле), а также в США (координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что статья является одним из важных аргументов в пользу дальнейшей поддержки Украины). Что можно сказать на данный момент об этой статье, исходя из реакции на нее как союзников, так и врагов Украины? Станут ли тезисы Залужного – толчком для увеличения поддержки ВСУ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Есть надежда, что союзники услышали тезисы Залужного

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Я надеюсь, что статью Залужного со временем будут изучать в военных вузах. Он подробнейшим образом проанализировал современную войну, методы ее ведения. Четко описывает, что есть определенный тупик, преодолеть который нам может помочь оружие и технологии нового поколения. Достаточно четко аргументирует, что необходимо с точки зрения мобилизации, новых своих разработок (или получения их от союзников)".

По мнению эксперта, есть надежда, что союзники эти тезисы услышали – и отреагируют соответствующим образом.

"Понятно, что уже имеется запланированный график поставок (из которого союзники, к сожалению, нередко выбиваются, что не позволило нашему контрнаступлению стать более эффективным, потому что у россиян было время всё заминировать и мощно окопаться). Но всегда можно – большее, быстрее и лучше. Описанное в статье должно убедить наших партнеров активнее помогать Украине новыми типами вооружений", – считает Татьяна Попова.

Она считает, что та же аргументация некоторых республиканцев относительно необходимости снижать поддержку Украины нивелируется тем, что ВПК США получает бенефиты от работы для Украины.

"Надеюсь, этот аргумент будет воспринят и использован для выделения всей необходимой нам помощи", – заключает Татьяна Попова.

Дана трезвая оценка происходящего со стороны не политика, а военного

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак расценивает статью Залужного как очень искреннюю, правильную и нужную.

"Да, там не то, что мы бы хотели услышать, там много неприятного, отрезвляющего. Но это же не Телемарафон, где всё хорошо, где мы постоянно побеждаем, а россияне — идиоты. Залужный честно признаёт, что россияне – технологически сильные. Что они учатся на своих ошибках. Что нам для прорыва нужно много всего, особенно технологичного", – отмечает эксперт.

Он не думает, что это как-то плохо скажется на оказании помощи Украине. Дана трезвая оценка происходящего со стороны не политика, а военного, акцентирует Иван Ступак. Человека, который находится "в теме". Подчиненные которого ежедневно погибают, получают ранения, который реально болеет за то, чтоб мы имели успех.

"Надеюсь, те же американцы прочувствуют искренность, увидят, что есть люди, которые трезво смотрят на ситуацию. И это станет неким подталкиванием их к более активному оказанию военной помощи Украине. В нужные сроки, в нужном объеме, в нужном ассортименте", – констатирует эксперт.

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