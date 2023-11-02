Расширение мобилизации в Украине: Залужный озвучил свое решение

Украина должна решиться на тот шаг, чтобы расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Как передает портал "Комментарии", такие мысли в колонке для "The Economist" озвучил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Главком отметил, что пока нет необходимого количества людей, которые готовы взять оружие и отправиться на фронт. Из-за этого нельзя провести ротацию, отправив домой тех солдат, которые все это время на фронте воюют.

Кроме того, подчеркнул Валерий Залужный, есть большая опасность, что враг может нанести прицельные массированные удары по полигонам, где проходит обучение мобилизованных.

Валерий Залужный также раскритиковал украинское законодательство, которое сегодня имеет нормы, позволяющие части украинцев призывного возраста просто уклоняться от мобилизации.

Главком ВСУ отметил, что Генштаба уже делает определённые шаги, чтобы решить ряд проблем, которые делают мобилизацию не на столько эффективно, как хотелось бы.

"Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, и мы должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию", — высказался Валерий Залужный.

Он также анонсировал новую практику для мобилизованных, когда они смогут проходить "стажировку" в тех подразделениях, которые непосредственно участвовали в боях и на практике знают, каких ошибок лучше не допускать в бою.

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