Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что по стандартам НАТО украинская армия должна была двигаться со скоростью 30 км в сутки и через четыре месяца оказаться в Крыму и его освободить. Однако во время контрнаступления этого не произошло, Украина сдвинула линию фронта на 17 км. Валерий Залужный рассказал изданию The Economist, как Украине выйти из этого тупика войны.

Генерал Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Во время контрнаступления Залужный наблюдал, что украинские войска не двигаются быстро и застряли в минных полях.

"Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому сменил некоторых из них. Тогда я подумал, может, наши бойцы не пригодны по назначению, поэтому переставил бойцов в какие-то бригады", – говорит Залужный.

Однако впоследствии Валерий Залужный вспомнил книгу 1941 года "Прорыв укрепленных линий обороны" советского генерала Смирнова. Читая книгу Залужный понял, что уровень развития технологий не позволяет достичь значительного преимущества на фронте. По словам Валерия Залужного, сегодня военная техника на поле боя может определить место и количество солдат одной или иной армии, что создает сложности для неожиданных маневров.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, и они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из тупика, нам нужно что-то новое, как порох", — объясняет Залужный.

Однако главнокомандующий ВСУ указывает, что на этот раз решающим фактором, чтобы выйти из этого тупика будет не просто новое изобретение, а совокупность уже существующих технических решений. Залужный призывает к инновациям в БПЛА, оборудовании для разминирования, противоартеллерийских возможностях и радиоэлектронной борьбе. Валерий Залужный отмечает, что Украине нужно использовать мощность, которая есть в новых технологиях.

Залужный признал, что хотя медленная поставка оружия в Украину Западом вызывает разочарование и позволяет России перегруппировать и восстановить свою оборону, это не главная причина тяжелой ситуации в Украине. По его словам, невозможно выиграть эту войну оружием прошлого поколения и устаревшими методами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный высказался о ситуации на фронте в Украине, отметив, что это была его ошибка.

Также "Комментарии" писали, что суперпрогнозисты назвали год окончания войны в Украине.