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Залужный объяснил, кому на пользу длительная война в Украине

Залужный назвал наибольший риск длительной войны Украины против России.

сегодня, 08:00
Автор:
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Slava Kot
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что длительная война в Украине на пользу России, которая имеет большой человеческий ресурс и большую экономику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Залужного для издания The Economist.

Залужный объяснил, кому на пользу длительная война в Украине

Генерал Валерий Залужный. Фото из открытых источников

По словам генерала Валерия Залужного, одним из наибольших рисков войны в Украине является то, что окопная война может продолжаться годами и истощать страну. Путин рассчитывает на уменьшение поддержки от Запада и значительное снижение морального духа среди украинского народа от долговременной войны.


Россия может привлечь втрое больший человеческий ресурс для введения войны, кроме того, Российская Федерация превосходит украинскую экономику, даже несмотря на санкции Запада.

"Скажем откровенно, это феодальное государство, где самый дешевый ресурс – человеческая жизнь. А для нас… самое дорогое, что у нас есть, – это наши люди", – объясняет Валерий Залужный.

Залужный утверждает, что сейчас у него достаточно людей для ведения войны. Однако в какой-то момент "мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы", указывает главнокомандующий ВСУ. Генерал объясняет, что Украина может победить благодаря современным технологиям, которые помогут изменить ситуацию на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный признал свою ошибку во время контрнаступления ВСУ. Украинский генерал указывает, что рассчитывал, что президент России Владимир Путин остановит войну после того, как его страна лишилась более 150 тыс. российских солдат.

Также "Комментарии" писали о генерале Валерии Залужном, который рассказал, что поможет Украине изменить ход войны против России.



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Источник: https://www.economist.com/europe/2023/11/01/ukraines-top-general-on-the-breakthrough-he-needs-to-beat-russia
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