О чем говорят новые заявления Залужного: почему его статья запоздала во времени

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал для журнала The Economist колонку о войне с Россией и вызовах, которые стоят на данном этапе перед Украиной. Как оцениваете тезисы, изложенные главкомом и само появление данной статьи? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Залужный дал абсолютно трезвую, четкую оценку происходящего

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк считает, что тезисы, которые озвучил Залужный (над Украиной сейчас нависла угроза позиционной войны, в которой Россия, используя свое ресурсное превосходство, рано или поздно одержит победу; чтобы не допустить этого, Украине необходима западная военная помощь, прежде всего авиация, дроны, средства радиоэлектронной борьбы – РЭБ), абсолютно соответствуют тем реалиям, с которыми мы имеем дело.

"Угрозы также оценены и озвучены такими, какие они есть, – акцентирует эксперт. – Находясь на передовой, это ощущается в полной мере".

По словам Александра Антонюка, позиционная война дает возможность российским оккупационным войскам хорошо – даже фундаментально! — окапываться.

"Кроме того, мы имеем большие проблемы с тотальным минированием территории, которое осуществляет агрессор. Плюс – противник старается занять высоты, выбивать откуда его очень тяжело. И каждый квадратный метр дается нам чрезвычайно высокой ценой – жизням и здоровьем украинских воинов, – акцентирует собеседник "Комментариев". – Главком абсолютно верно указывал на важность наличия у нас необходимого количества боеприпасов, чтобы поддерживать необходимую плотность огня, осуществлять огневой контроль хотя бы в паритетность с российской оккупационной армией. Мы побеждаем только за счет точности. А противник не экономит боеприпасов. Там хоть старая, но широкая номенклатура. И россияне мощно обстреливают и наши позиции, и мирные населенные пункты, особенно прифронтовые".

Так что, констатирует эксперт, Валерий Залужный дал абсолютно трезвую, четкую оценку происходящего. Без политических лозунгов и купюр.

"Подобные публикации должны становиться сейчас темой №1 для обсуждения политическим истеблишментом на Западе, – уверен Александр Антонюк. – Главный акцент – могут быть разные политические взгляды, может быть в разгаре та или иная избирательная кампания, но следует помнить, что человеческая жизнь – бесценна. И именно на этом делает акцент главком генерал Залужный. Еще один важный посыл — проигрыш Украины станет серьезным ударом по демократическому миру. И лишь распалит аппетиты коалиции тоталитарных режимов (новой оси зла в лице Китая, РФ, Ирана, Северной Кореи). Начнется эскалация в других частях света. И нападение ХАМАС на Израиль – тому наглядный пример. Четкая желтая карточка перед тем как может появиться красная в виде полноценной Третьей мировой войны".

Акценты Залужным расставлены верно, но услышат ли их на Западе

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

Но это бы сработало, если бы происходил заинтересованный диалог со стороной, которая готова к взаимопониманию, к компромиссу. Когда нет логики избирательной кампании. А в США, увы, она есть. И там повышаются ставки". "Я не готов анализировать статью Залужного с военной точки зрения, потому что я – не военный эксперт. Но с точки зрения политического анализа – статья очень выдержанная и очень правильная. Но услышат ли ее в Вашингтоне, в европейских столицах? Подчеркиваю, с точки зрения политологии, политического анализа – написано всё правильно. Акценты расставлены верно. И якобы даже даны ответы на вопросы, которые формулируют, в том числе, республиканцы

По мнению эксперта, важная и нужная статья Залужного даже немного запоздала во времени. Нужно было раньше готовиться к непростому диалогу, в том числе с трампистской частью Республиканской партии, уверен Виталий Кулик.

"Но это вопросы больше не к Залужному, а к тем, кто формирует украинскую внешнюю политику в целом и с США в частности, – считает эксперт. – Посмотрим, как сейчас будут развиваться контакты между Киевом и Вашингтоном, как Конгресс и Сенат станут взаимодействовать по украинской повестке. Но пока, к сожалению, я вижу лишь повышение градуса украинофобии среди республиканцев – и это плохо".

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