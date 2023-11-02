Залужный назвал единственный выход, иначе будет затяжная война

Без сочетания новых технологий для победы над российской армией Украине грозит затяжная окопная, позиционная война, которая может истощить украинское государство. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сделал в интервью "The Economist".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а он видит все, что делаем мы. Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", – отметил Валерий Залужный.

Он подчеркнул, в это раз решающим фактором будет не одно новое изобретение, а сочетание всех технических решений, которые уже активно применяются.

Валерий Залужный призывает к инновациям в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских средств и оборудования для разминирования, включая новые роботизированные решения.

Генерал уверен, что сила, заложенная в новых технологиях может оказать решающее значение в этой войне и определить победителям в ожесточенной схватке.

Отметим, в этом же интервью Валерий Залужный заявил, что Украина должна решиться на масштабирование мобилизации, расширив категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Также главком ВСУ заявил, что война с Россией зашла в тупик и для ее выхода нужен большой технологический прорыв, а это маловероятно.

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