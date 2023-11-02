"Это была моя ошибка": Залужный о ситуации на фронте в Украине

Война с Россией зашла в тупик и для ее выхода нужен большой технологический прорыв, а это маловероятно, признал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на интервью Залужного для издания The Economist.



Генерал Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Как отмечает The Economist, за пять месяцев контрнаступления Украине удалось переместить линию фронта на 17 км и такое развитие событий подорвало надежду Запада на то, что эффективное вытеснение россиян с оккупированных территорий убедит Путина в невозможности выиграть войну и заставит его идти на мирные переговоры.

Главнокомандующий Валерий Залужный также признал, что ошибся в этой ситуации в надежде заставить президента России прибегнуть к переговорам.

"Это была моя ошибка. Россия потеряла как минимум 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну", — говорит Валерий Залужный.

The Economist отмечает, что для Путина ориентирами являются Первая и Вторая мировые войны, где Россия потеряла миллионы людей. Издание указывает, что для Путина жизнь граждан его страны дешева и ничего не стоит.

Как отметил Залужный для победы в войне, нужна совокупность всех возможных технических решений: дроны, радиоэлектронная борьба, средства противоартиллерии и средства разминирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский военнопленный рассказал о некомпетентных офицерах, которые держат солдат за скот, значительные потери и существование отрядов, расстреливающих отступающих.

Также "Комментарии" писали о суперпрогнозистах, назвавших год, когда закончится война в Украине. Компания, которая составляет прогнозы на будущее, имеет команду из 180 специалистов, которые оценили возможность завершения войны.