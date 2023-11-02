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"Это была моя ошибка": Залужный о ситуации на фронте в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал свою ошибку во время контрнаступления Украины.

сегодня, 09:02
Автор:
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Slava Kot
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Война с Россией зашла в тупик и для ее выхода нужен большой технологический прорыв, а это маловероятно, признал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на интервью Залужного для издания The Economist.

"Это была моя ошибка": Залужный о ситуации на фронте в Украине

Генерал Валерий Залужный. Фото из открытых источников


Как отмечает The Economist, за пять месяцев контрнаступления Украине удалось переместить линию фронта на 17 км и такое развитие событий подорвало надежду Запада на то, что эффективное вытеснение россиян с оккупированных территорий убедит Путина в невозможности выиграть войну и заставит его идти на мирные переговоры.

Главнокомандующий Валерий Залужный также признал, что ошибся в этой ситуации в надежде заставить президента России прибегнуть к переговорам.

"Это была моя ошибка. Россия потеряла как минимум 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну", — говорит Валерий Залужный.

The Economist отмечает, что для Путина ориентирами являются Первая и Вторая мировые войны, где Россия потеряла миллионы людей. Издание указывает, что для Путина жизнь граждан его страны дешева и ничего не стоит.

Как отметил Залужный для победы в войне, нужна совокупность всех возможных технических решений: дроны, радиоэлектронная борьба, средства противоартиллерии и средства разминирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский военнопленный рассказал о некомпетентных офицерах, которые держат солдат за скот, значительные потери и существование отрядов, расстреливающих отступающих.

Также "Комментарии" писали о суперпрогнозистах, назвавших год, когда закончится война в Украине. Компания, которая составляет прогнозы на будущее, имеет команду из 180 специалистов, которые оценили возможность завершения войны. 



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Источник: https://www.economist.com/europe/2023/11/01/ukraines-top-general-on-the-breakthrough-he-needs-to-beat-russia
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:19

Нарешті, хоч в одного вистачило сміливості визнати якусь помилку. Крихітне дорослішання. Хоч це не та помилка, і їх ціла купа на військовому і державному рівні. Наступати треба було улітку 2022, треба було не пропагандистів брехунів розвивати а інженерів які б грамотно оцінили укріплення. Працювати на Україну, а ні агробариг. Не самих себе та вождя вихваляти, а реформувати і піднімати на боротьбу Україну. Не знижувати інтелект нації переможної брехнею, а навпаки не боятись казати правду і піднімати розвиток українців. Тепер тільки одне, дайте нації виїхати у Європу, імперія колись розпадеться і збережена нація зможе повернутись.


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