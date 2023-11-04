У Зеленского резко раскритиковали статью Залужного для The Economist

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Кравцев Сергей
Резонансная статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для "The Economist" вызвала неоднозначные оценки на Банковой. Так, замглавы Офиса президента Игорь Жовква раскритиковал изложенное главкомом. Как заявил чиновник в эфире общенационального телемарафона, военные не должны комментировать для прессы обстановку на фронте и делать определенные оценки ситуации, ведь это облегчает работу противника.
Игорь Жовква. Фото из открытых источников
По его словам, после публикации статьи ему поступил звонок от "одного из руководителей кабинета лидеров", который поинтересовался, действительно ли война зашла в тупик.
Он добавил, что, возможно главнокомандующий Залужный преследовал какой-то свой стратегический замысел, когда именно так изложил свои мысли, но, если смотреть на те вещи, которые в итоги вышли, то это, мягко говоря, немного удивляет.
Читайте также на портале "Комментарии" — тезисы, которые главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изложил изданию The Economist, серьезно всколыхнули медиа-пространство. Генерал отмечал опасность длительной войны России против Украины, говорил о необходимости расширять категории граждан для мобилизации, подчеркивал важность ускорения поставок вооружений от союзников, а также ставки на новые технологии. На статью уже отреагировали в РФ (в традиционном для пропаганды страны-агрессора стиле), а также в США (координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что статья является одним из важных аргументов в пользу дальнейшей поддержки Украины). Что можно сказать на данный момент об этой статье, исходя из реакции на нее как союзников, так и врагов Украины? Станут ли тезисы Залужного – толчком для увеличения поддержки ВСУ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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Ігор
сегодня, 15:18
Як вони правди бояться. Агресор і так чудово все знає. У великого друга всіх юдеїв і Ізраїлю Путіна достатньо інформаторів наближених до Зе. Справжній лідер не боїться казати своєму народові правду, а корумпований бреше.