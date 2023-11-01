Резонанс вокруг статьи TIME: какую ошибку допустила команда Зеленского и что нужно учесть

Опубликованная в американском журнале TIME статья, в которой представлен довольно критичный взгляд на деятельность президент Украины Владимира Зеленского и ход российско-украинской войны, вызвала немалый резонанс. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это была "субъективная точка зрения конкретного журналиста". Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг указанные в статье данные о потерях на фронте, отметив, что автор публикации опирался на "российские нарративы". А вот экс-советник главы ОП Алексей Арестович, похоже, согласен с материалом TIME. Более того – обвинил Зеленского в диктатуре. О чем говорит подобная реакция? Какие выводы могут быть сделаны (и будут ли сделаны)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Статья TIME о Зеленском и российско-украинской войне

Офису президента разумнее было бы анонсировать расширенную пресс-конференцию Зеленского

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович поделился таким комментарием:

"Мне кажется, что эту статью не следует воспринимать как некую общую реакцию Запада на Украину в целом и президента Зеленского в частности. Материал достаточно субъективен. И тут сложно не согласиться с экспертами-коллегами, с некоторыми представителями власти. Достаточно тенденциозно были подобраны те или иные заявления, причем, с опорой на анонимные источники".

С другой стороны, отмечает эксперт, эта статья TIME, безусловно, подтверждает неприятную для нас тенденцию усиления усталости Запада от российско-украинской войны (не от Украины, а именно от войны), а также – голосов определенной группы политиков, которые более скептически всегда смотрели на возможность победы нашей страны в том формате, который был представлен Зеленским.

"Подобные статьи подчеркивают, что такие настроения – есть, такие политики – есть. Что не всё так радужно, как казалось, допустим, полгода назад. Что есть вещи, на которые стоит обратить внимание, сделать выводы. Чтобы изменить ситуацию в свою пользу, – поясняет Игорь Рейтерович. – Еще пару месяцев назад официальный Киев пытался выработать новые подходы к взаимоотношению с нашими партнерами, в странах которых произошли или произойдут определенные политические изменения. Речь как о Европе, так и о США. Насколько эти подходы работают – сказать пока сложно. Но, так или иначе, подходы придется менять. Следовать тем лекалам, которые были ранее, уже нельзя".

По мнению эксперта, крайне неправильной была реакция Офиса президента, представителей команды Зеленского на эту статью. Вместо тотально отрицания приведенных там тезисов разумнее было бы анонсировать расширенную пресс-конференцию Зеленского с украинскими журналистами, считает Игорь Рейтерович. Причем, со всеми, а не только с теми, кто работает в рамках Единого телемарафона.

"И на этой пресс-конференции следовало откровенно, обстоятельно дать ответы на массу вопросов, которые имеются у общества. Прояснить позицию власти по ряду проблем, вызовов. Это был бы сильный шаг. Но пока не видно даже предпосылок к нему. Возможно, это связано с тем, что на некоторые вопросы у власти просто нет ответов", – констатирует эксперт.

Украине надо учиться у Израиля

По мнению политического аналитика Павла Нусса, Зеленскому пора понять, что его риторика устарела.

"Для поддержки Украины уже недостаточно образа не сбежавшего героического президента, который остался защищать страну, – поясняет он. – От PR-вспышек нужно перейти к системной дипломатической работе в каждой оказывающей помощь ключевой стране".

Павел Нусс считает, что статья в TIME показывает полный провал такой персонифицированной политики.

"Надо учиться у Израиля, где во времена угрозы существованию государства и людям сразу создали правительство национального единства. Разделите ответственность с оппозицией. А, если у вас все надежды на монобольшинство – значит, у вас и моноответственность, – констатирует аналитик. – Этот скандал раздувают не порохоботы. На Банковой сами "пригрели" автора статьи – Саймона Шустера. Он пишет книгу об Офисе президента, потому что после полномасштабного нападения получил беспрецедентный доступ к информации. Достаточно того, что первые две недели российского вторжения Шустер вообще жил в Офисе президента и имел доступ к Зеленскому и Ермаку".

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