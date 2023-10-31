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Данилов отреагировал на информацию Time о высоких потерях ВСУ и нехватке военных

Time заявило о 100 тысячах погибших солдат с обеих сторон.

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Количество украинских военных остается стабильным, пока нет серьезных проблем с их набором. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя вчерашнюю статью издания Time, в интервью "Украинской правде" .

Данилов отреагировал на информацию Time о высоких потерях ВСУ и нехватке военных

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Данилов опроверг указанные в статье цифры и высокие потери Украины на фронте. По его словам, автор публикации опирался на "российские нарративы". "То, что он там написал, не соответствует действительности от слова совсем", – сказал Данилов.


Кроме этого, он отрицал острый дефицит людей в войсках из-за проблем с мобилизацией.

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникнуть со временем. Насколько они будут велики, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", — сказал Данилов.

30 октября авторитетное издание Time опубликовало обширную статью, посвященную президенту Зеленскому и текущей ситуации в российско-украинской войне.

Авторы статьи пишет о непростой ситуации на фронте, нехватке солдат в ВСУ, сокращении западной поддержки. В публикации говорится, что стороны лишились более 100 тысяч солдат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Киеву становится все труднее удерживать внимание партнеров после 20 месяцев войны с Россией, которые понемногу теряют интерес, особенно на фоне новых вызовов. Об этом пишет Time в большой статье, посвященной президенту Зеленскому.

Зеленский рассказал журналистам, что ощущает падение глобального интереса к российско-украинской войне. И это отражается на объемах международной поддержки Украины.



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