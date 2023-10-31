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В ОП отреагировали на статью Time о "разъяренном" Зеленском

Появилась реакция из Офиса президента о статье Time, указывающая на конфликты между Зеленским и западными партнерами.

сегодня, 12:42
Автор:
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Slava Kot
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на статью в американском издании Time относительно "разъяренного" Зеленского. По словам Подоляка, это была "субъективная точка зрения конкретного журналиста". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".

В ОП отреагировали на статью Time о "разъяренном" Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк рассказал, что автор статьи ссылался на анонимные источники в своем материале. По словам Подоляка, такие люди не имеют доступа к определенной информации, но хотят "увеличить свой вес" из-за своего собственного видения ситуации.


"Не будем забывать, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего", — заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента объяснил, что не считает, что у Зеленского "есть какая-то разъяренность", или что наши партнеры "изменники". Вместе с тем Подоляк отметил необходимость повысить скорость доставки военной техники и оружия.

"Нужно все же увеличить скорость поставки той или иной техники в Украине, или больше прилагаться, скажем, к тому, чтобы у Украины были все ресурсы для справедливой финализации этой войны", — отметил Подоляк и добавил, что здесь есть "немножко непонимание".

Напомним, что журнал Time опубликовал статью Саймона Шустера, в которой автор анализирует ситуацию в Украине и отношение Зеленского к международной помощи партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие сигналы скрывает статья TIME о Зеленском и Украине.

Также "Комментарии" писали о новоизбранном спикере Палаты представителей США, неожиданно изменившем свое отношение к Украине



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-podolyak-stattya-time-komentar/32661895.html
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