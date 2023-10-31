В ОП отреагировали на статью Time о "разъяренном" Зеленском

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на статью в американском издании Time относительно "разъяренного" Зеленского. По словам Подоляка, это была "субъективная точка зрения конкретного журналиста". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк рассказал, что автор статьи ссылался на анонимные источники в своем материале. По словам Подоляка, такие люди не имеют доступа к определенной информации, но хотят "увеличить свой вес" из-за своего собственного видения ситуации.

"Не будем забывать, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего", — заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента объяснил, что не считает, что у Зеленского "есть какая-то разъяренность", или что наши партнеры "изменники". Вместе с тем Подоляк отметил необходимость повысить скорость доставки военной техники и оружия.

"Нужно все же увеличить скорость поставки той или иной техники в Украине, или больше прилагаться, скажем, к тому, чтобы у Украины были все ресурсы для справедливой финализации этой войны", — отметил Подоляк и добавил, что здесь есть "немножко непонимание".

Напомним, что журнал Time опубликовал статью Саймона Шустера, в которой автор анализирует ситуацию в Украине и отношение Зеленского к международной помощи партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие сигналы скрывает статья TIME о Зеленском и Украине.

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