Экс-командир "Азова" отреагировал на призыв Безуглой об отставке Залужного

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин отреагировал на заявление нардепа от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главнокомандующий Валерий Залужный должен уйти в отставку.
Максим Жорин. Фото: из открытых источников
Заявление Безуглой вызвало серьезный резонанс в соцсетях. В комментариях ее обвиняют в работе на Кремль и спрашивают, имеет ли она военное образование, чтобы выступать с такими обвинениями.
Популярный в Украине публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников назвал призыв Безуглой очень опасным.
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