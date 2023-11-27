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Экс-командир "Азова" отреагировал на призыв Безуглой об отставке Залужного

Пост Безуглой вызвал возмущение в сети

сегодня, 08:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин отреагировал на заявление нардепа от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главнокомандующий Валерий Залужный должен уйти в отставку.

Экс-командир "Азова" отреагировал на призыв Безуглой об отставке Залужного

Максим Жорин. Фото: из открытых источников

"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того — позорят своими действиями всю страну — ходят в форме или в милитари. Или же обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы. Всем было бы намного лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных", — написал Жорин в своем Telegram-канале.


Заявление Безуглой вызвало серьезный резонанс в соцсетях. В комментариях ее обвиняют в работе на Кремль и спрашивают, имеет ли она военное образование, чтобы выступать с такими обвинениями.

Популярный в Украине публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников назвал призыв Безуглой очень опасным. 

"Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала к отставке военного руководства страны. Это очень опасный шаг в ситуации, когда единство является главным условием не только победы, но и самого выживания государства", — написал Портников в Facebook.

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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4863
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