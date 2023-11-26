Почему Украине нужно искать запасные планы: действительно ли нас готовят к переговорам

Россияне начали массированно атаковать Украину дронами, а также продолжают наступление на ряде направлений, включая Авдеевку. Международная ситуация для нас осложняется. Помощь со стороны США пробуксовывает, в ряде европейских стран (сперва – Словакия, теперь – Нидерланды) к власти приходят ультраправые силы, которые выступают за прекращение поддержки Украины. Всё чаще звучат призывы к переговорам между Киевом и Москвой. Эксперты оценили происходящее на военных и дипломатических фронтах для издания "Комментарии".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нам точно следует работать на упреждение

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович предполагает, что ситуация на фронте в обозримом будущем будет плюс-минус такой же, как сегодня. Россияне продолжат наступать на Авдеевку. ВСУ – на левом берегу Днепра на Херсонщине.

"До конца года, скорее всего, именно эти два направления станут основными. Плюс – расширение наших ударов по тыловой инфраструктуре противника. Это происходит практически каждый день, а то, что просачивается в информационное пространство – лишь верхушка айсберга. На самом деле, таких ударов наносится гораздо больше", – подчеркивает эксперт.

С большой вероятностью, продолжает он, до конца года нас ждет, как минимум, несколько таких массированных атак дронами, как это произошло 25 ноября. Причем атак не только "Шахедами", но и в комбинации с ракетами.

"Россияне считают, что это – эффективный инструмент давления на Украину с целью дестабилизации ситуации внутри страны, создания ряда проблем", – поясняет Игорь Рейтерович.

По его мнению, можем с осторожным оптимизмом говорить о том, что поддержка Украины за год кардинально не снизилась. Да, есть определенные проблемы в парламенте США, но есть надежда, что они разрешаться в позитивном для нас ключе.

"Некоторые негативные для нас политические изменения как в тех же Словакии и Нидерландах не будут в ближайшее будущее иметь серьезного значения в плане оказания помощи нашей стране, – уверяет эксперт. – И далеко не факт, что победившая в тех же Нидерландах ультраправая "Партия свободы" (PVV) получит достаточную полноту власти, чтобы, как думают некоторые, помешать нам получить истребители F-16 ".

При этом, акцентирует Игорь Рейтерович, нам точно следует работать на упреждение, понимая, что политическая ситуация в ряде стран Запада может измениться в неприятную для нас сторону.

"К этому надо готовиться, искать выход, иметь запасные планы, в том числе на случай снижения военно-технической помощи, – отмечает эксперт. – Определенные действия уже предпринимаются, происходит активизация нашего ВПК. Следует прилагать еще больше усилий в данном стратегически важно направлении".

Не стоит исключать, что Украина войдет в переговорный трек

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким комментарием:

Военные эксперты предполагают, что Россия не оставит попыток захватить Авдеевку После чего по всему фронту, похоже, мы перейдем к позиционной войне". "Украинская сторона всё более явно переходит к оборонительной стратегии, к той самой позиционной войне, о которой писал в начале ноября главком Залужный

Учитывая снижение военно-технической поддержки, сложно ожидать контрнаступления Украины весной, считает эксперт. Российское же, отмечает он, зависит от многих факторов. К примеру, от того, объявит ли Путин мобилизацию. Решит ли, что Кремлю нужно новое масштабное наступление с неясным конечным результатом.

по заявлениям ряда иностранных политиков даже по заявлениям тех же Зеленского и Арахамии, складывается впечатление, что нас готовят к переговорам Киева и Москвы в следующем году Если со стороны партнеров не будет военной и финансовой поддержки Украины в должной степени даже в течение нескольких месяцев, это станет подтверждением того, что нас таки склоняют к переговорам", – отмечает Алексей Голобуцкий. "По статьям в зарубежных СМИ

Он признался, что так и не понял, зачем Арахамия сейчас начал говорить о мартовских переговорах с россиянами в 2022 году.

"Не стоит исключать, что Украина войдет в переговорный трек, но не заключит именно мирный договор, пока не выполнится выставленные Зеленским условия – деоккупация нашей страны в международно признанных границах. Как бы то ни было – все явно ждут переговоров. Вопрос лишь во времени, – считает эксперт. – Возможно, они начнутся через пару-тройку месяцев из-за обстоятельств, которые на данный момент мы не можем предсказать. А, возможно, их не будет до конца 2024-го — начала 2025-го. Многое тут зависит от того, вернется ли Трамп в Белый дом".

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