Чего не хватает Украине для более эффективной борьбы с агрессором: что может произойти на фронтах

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Кравцев Сергей
Российское вторжение в Украину продолжается уже 21 месяц. За это время изменились многие и изменилось многое. В том числе формат "Рамштайн", в рамках которого принимаются консолидированные решения о военной поддержке нашей страны со стороны партнеров. Теперь ориентация делается на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Всё мощнее становится и украинское ПВО, в том числе благодаря усилиям Германии, которая в начале вторжения боялась серьезно помогать Украине. Несмотря на лже-миротворческие заявления, Путин явно не изменил своих планов, собираясь дальше вести войну в Украине и расширять военные конфликты во всем мире. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на всех фронтах, что может произойти, а также поделились мнениями о том, как более эффективно давать отпор российской агрессии.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что ситуацию на фронте предельно четко обрисовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в журнале The Economist. Он тогда подчеркивал, что война зашла в позиционный тупик.
Он акцентирует, что время громких фраз и обвинений в адрес тех или иных стран, по мнению украинской власти, недостаточно нам помогающих, закончилось. Необходимо перейти к стратегическому молчанию, решая вопросы с получением помощи, считает Олег Стариков. В том числе – в разы усилить работу со странами Глобального Юга. Важно привлечь весь высокопрофессиональный потенциал для укрепления связей с одними странами и появления таких связей – с другими, поясняет эксперт.
Для более эффективной борьбы с российской агрессией, необходимо восстанавливать и развивать украинский ВПК, уверяет эксперт. Причем, ориентируясь не только на создание беспилотников (это позволит иметь успехи на тактическом театре военных действий, но не на оперативном, не говоря уж о стратегическом, поясняет собеседник "Комментариев"), но и на выпуск собственных ракет, средств РЭБ, патронов, снарядов. У нас должны быть предприятия по выпуску всей линейки вооружений, которые применяем, заключает Олег Стариков.
Политолог Дмитрий Воронков отмечает, что на фронте в связи осенне-зимним периодом боевые действия всё более переходят в позиционную фазу.
Ситуация, продолжает он, всё больше переходит в обоюдную войну ракет и дронов. Причем по энергетике получает уже и Россия, начавшая массированные ракетные удары по нашей с октября прошлого года.
Куда сложнее, чем прошлая, будет эта зима для страны-агрессора, считает он. У нас становится всё больше собственных БПЛА и ракет, которыми мы можем бить по российской территории (учитывая, что зарубежные партнеры свои вооружения для таких целей использовать запрещают). И мы уже это делаем.
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