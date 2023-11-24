Чего не хватает Украине для более эффективной борьбы с агрессором: что может произойти на фронтах

Российское вторжение в Украину продолжается уже 21 месяц. За это время изменились многие и изменилось многое. В том числе формат "Рамштайн", в рамках которого принимаются консолидированные решения о военной поддержке нашей страны со стороны партнеров. Теперь ориентация делается на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Всё мощнее становится и украинское ПВО, в том числе благодаря усилиям Германии, которая в начале вторжения боялась серьезно помогать Украине. Несмотря на лже-миротворческие заявления, Путин явно не изменил своих планов, собираясь дальше вести войну в Украине и расширять военные конфликты во всем мире. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на всех фронтах, что может произойти, а также поделились мнениями о том, как более эффективно давать отпор российской агрессии.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Украине необходимо объединение элит

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что ситуацию на фронте предельно четко обрисовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября в журнале The Economist. Он тогда подчеркивал, что война зашла в позиционный тупик.

"С моей точки зрения, чтоб этот тупик не перерос в политический кризис в Украине, необходимо объединение элит. Не на словах, а на деле. И власти, и оппозиции. Как минимум, всех политсил, которые представлены сейчас в нашем парламенте. Следует формировать правительство из профессионалов, представителей разных партий. Тогда это будет то самое правительство народного единства, которое нам так необходимо", – уверен эксперт.

Он акцентирует, что время громких фраз и обвинений в адрес тех или иных стран, по мнению украинской власти, недостаточно нам помогающих, закончилось. Необходимо перейти к стратегическому молчанию, решая вопросы с получением помощи, считает Олег Стариков. В том числе – в разы усилить работу со странами Глобального Юга. Важно привлечь весь высокопрофессиональный потенциал для укрепления связей с одними странами и появления таких связей – с другими, поясняет эксперт.

а также – Купянское противник перехватил инициативу. Мощно атакует. А на других (левобережье Херсонщины, район Горловки на Донетчине) – давим уже мы. Владея всем спектром развединформации, наш Генштаб понимает замысел противника. Вырабатывает соответствующие меры противодействия. Важно не прозевать нетрадиционные, креативные шаги противника, которые могут привести к неприятным для нас последствиям, включая потерю территорий", – отмечает Олег Стариков. "Если говорить о том, что сейчас происходит на фронтах, всё обрисовано в сводках Генштаба. На одних направлениях ( Авдеевское

Для более эффективной борьбы с российской агрессией, необходимо восстанавливать и развивать украинский ВПК, уверяет эксперт. Причем, ориентируясь не только на создание беспилотников (это позволит иметь успехи на тактическом театре военных действий, но не на оперативном, не говоря уж о стратегическом, поясняет собеседник "Комментариев"), но и на выпуск собственных ракет, средств РЭБ, патронов, снарядов. У нас должны быть предприятия по выпуску всей линейки вооружений, которые применяем, заключает Олег Стариков.

Ситуация всё больше переходит в обоюдную войну ракет и дронов

Политолог Дмитрий Воронков отмечает, что на фронте в связи осенне-зимним периодом боевые действия всё более переходят в позиционную фазу.

и Купянском направлениях, мы – на левобережье Херсонщины в районе Бахмута Основные действий сейчас происходят именно там. При том, что линия фронта у нас – более тысячи км. Погодные условия приостанавливают штурмовые действия пехоты, военной техники. Небольшие прорывы возможны, но вряд ли это будет что-то глубинное", – прогнозирует эксперт. "Противник сосредоточился на Авдеевском

Ситуация, продолжает он, всё больше переходит в обоюдную войну ракет и дронов. Причем по энергетике получает уже и Россия, начавшая массированные ракетные удары по нашей с октября прошлого года.

о большем количестве средств ПВО/ПРО. Несмотря на сложности с получением поддержки, совсем без нее мы не останемся", – уверен Дмитрий Воронков. "На внешней арене следует активизироваться всем украинцам, имеющим к этому отношение, чтоб укрепить поддержку партнеров. Важно говорить о том вооружении, которого у нас нет, но в котором мы нуждаемся. О дальнобойных ракетах, о современной авиации

Куда сложнее, чем прошлая, будет эта зима для страны-агрессора, считает он. У нас становится всё больше собственных БПЛА и ракет, которыми мы можем бить по российской территории (учитывая, что зарубежные партнеры свои вооружения для таких целей использовать запрещают). И мы уже это делаем.

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