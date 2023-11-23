Глава внешней разведки рассказал о плане Путина в четыре этапа по Украине и Западу

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко утверждает, что полномасштабная война Украины против России находится в "критическом периоде" на 21 месяц противостояния. По словам Литвиненко, Путин имеет план в четыре этапа относительно Украины и Запада.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Литвиненко в колонке "Интерфакс-Украина" опубликовал свою оценку намерений России. Глава Службы внешней разведки Украины указывает, что Россия не смогла одержать победу за три дня и разорвала отношения с Западом, таким образом Путину остается только два варианта: "триумфально победить или сокрушительно проиграть".

Александр Литвиненко убежден, что Путин планирует "вернуть" Украину в РФ вместе с другими "исторически русскими землями" для восстановления империи. Глава СЗРУ считает, что план Путина может заключаться в перераспределении территорий сроком в 10-15 лет с конфликтами разной интенсивности, в том числе с возможным применением ядерного оружия.

"Причем война против Украины воспринимается сейчас Кремлем как важный, но не единственный фронт для РФ, фактически ведущий мировую войну с США и Западом в целом", — указывает Литвиненко.

Согласно Литвиненко для реализации плана Путина Кремль должен решить четыре задания:

Увеличить производство военной техники, мобилизовать население и обеспечить внутреннюю стабильность.

Создать коалицию стран, которые станут альтернативой Западу.

Подготовиться к агрессивным действиям против других стран в будущем.

Расширить конфликты в других точках мира: Африка, Ближний Восток, Балканы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев готовы отказаться от части территорий ради вступления Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о США, где объяснили, что война является частью большего плана Путина. В Соединенных Штатах рассказали, что задумал президент РФ.