Глава внешней разведки рассказал о плане Путина в четыре этапа по Украине и Западу

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Slava Kot
Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко утверждает, что полномасштабная война Украины против России находится в "критическом периоде" на 21 месяц противостояния. По словам Литвиненко, Путин имеет план в четыре этапа относительно Украины и Запада.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Александр Литвиненко в колонке "Интерфакс-Украина" опубликовал свою оценку намерений России. Глава Службы внешней разведки Украины указывает, что Россия не смогла одержать победу за три дня и разорвала отношения с Западом, таким образом Путину остается только два варианта: "триумфально победить или сокрушительно проиграть".
Александр Литвиненко убежден, что Путин планирует "вернуть" Украину в РФ вместе с другими "исторически русскими землями" для восстановления империи. Глава СЗРУ считает, что план Путина может заключаться в перераспределении территорий сроком в 10-15 лет с конфликтами разной интенсивности, в том числе с возможным применением ядерного оружия.
Согласно Литвиненко для реализации плана Путина Кремль должен решить четыре задания:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев готовы отказаться от части территорий ради вступления Украины в НАТО.
Также "Комментарии" писали о США, где объяснили, что война является частью большего плана Путина. В Соединенных Штатах рассказали, что задумал президент РФ.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 09:43
Не треба було провокувати війну, а потім масштабувати. Як показали 33 роки історії, Україна не є державою історично до цього не здатна. Тому не треба було і намагатись. Все могло б бути інакше якби Україна лишалась у складі імперії. Можна було б уникнути екстремізму з обох сторін.