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Глава внешней разведки рассказал о плане Путина в четыре этапа по Украине и Западу

Путин не изменил своих планов по Украине и Западу и собирается и дальше вести войну и расширять военные конфликты во всем мире.

сегодня, 09:35
Автор:
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Slava Kot
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Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко утверждает, что полномасштабная война Украины против России находится в "критическом периоде" на 21 месяц противостояния. По словам Литвиненко, Путин имеет план в четыре этапа относительно Украины и Запада.

Глава внешней разведки рассказал о плане Путина в четыре этапа по Украине и Западу

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Александр Литвиненко в колонке "Интерфакс-Украина" опубликовал свою оценку намерений России. Глава Службы внешней разведки Украины указывает, что Россия не смогла одержать победу за три дня и разорвала отношения с Западом, таким образом Путину остается только два варианта: "триумфально победить или сокрушительно проиграть".


Александр Литвиненко убежден, что Путин планирует "вернуть" Украину в РФ вместе с другими "исторически русскими землями" для восстановления империи. Глава СЗРУ считает, что план Путина может заключаться в перераспределении территорий сроком в 10-15 лет с конфликтами разной интенсивности, в том числе с возможным применением ядерного оружия.

"Причем война против Украины воспринимается сейчас Кремлем как важный, но не единственный фронт для РФ, фактически ведущий мировую войну с США и Западом в целом", — указывает Литвиненко.

Согласно Литвиненко для реализации плана Путина Кремль должен решить четыре задания:

  • Увеличить производство военной техники, мобилизовать население и обеспечить внутреннюю стабильность.
  • Создать коалицию стран, которые станут альтернативой Западу.
  • Подготовиться к агрессивным действиям против других стран в будущем.
  • Расширить конфликты в других точках мира: Африка, Ближний Восток, Балканы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев готовы отказаться от части территорий ради вступления Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о США, где объяснили, что война является частью большего плана Путина. В Соединенных Штатах рассказали, что задумал президент РФ.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/blog/949321.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:43

Не треба було провокувати війну, а потім масштабувати. Як показали 33 роки історії, Україна не є державою історично до цього не здатна. Тому не треба було і намагатись. Все могло б бути інакше якби Україна лишалась у складі імперії. Можна було б уникнути екстремізму з обох сторін.


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