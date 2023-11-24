Усиление ПВО: Германия передаст мощное оружие Украине

Германия зимой развернет дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине в дополнение к IRIS-T. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал немецкий посол в Украине Мартин Егер.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой", – отметил посол.

При этом дипломат напомнил о поддержке Германией противовоздушной обороны Украины и о том, что Берлин систематически занимается этим вопросом, выделяя большие средства, укрепляя оборонительны способности Киева.

"Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", — высказался дипломат.

Отметим, в то же время вчера стало известно, что не все так радужно с помощью Украине от Германии. Как сообщило агентство "Reuters", коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год. Под вопросом помощь для Украины.

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