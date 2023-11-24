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Усиление ПВО: Германия передаст мощное оружие Украине

Германия обещает развернуть в Украине еще одну систему Patriot зимой

сегодня, 11:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия зимой развернет дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot в Украине в дополнение к IRIS-T. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Укринформу" сделал немецкий посол в Украине Мартин Егер.

Усиление ПВО: Германия передаст мощное оружие Украине

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой", – отметил посол.


При этом дипломат напомнил о поддержке Германией противовоздушной обороны Украины и о том, что Берлин систематически занимается этим вопросом, выделяя большие средства, укрепляя оборонительны способности Киева.

"Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. В дополнение к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", — высказался дипломат.

Отметим, в то же время вчера стало известно, что не все так радужно с помощью Украине от Германии. Как сообщило агентство "Reuters", коалиция канцлера Германии Олафа Шольца отложила на неопределенный срок переговоры по бюджету на 2024 год. Под вопросом помощь для Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 месяц продолжается широкомасштабная российская агрессия против Украины. На данный момент оккупационная армия сосредоточила усилия на Купянском направлении, а также продолжает активничать в районах Авдеевки и Бахмута на Донетчине. Россия упорно качает тему переговоров, а Украина – тему укрепления своей обороноспособности, чем способствуют встречи в формате "Рамштайн", 17-я из которых состоялась 22 ноября. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на поле боя и на внешней арене.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3790816-martin-eger-posol-nimeccini-v-ukraini.html
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