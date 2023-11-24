Будет ли эта зима легче прошлой: в ВМС дали прогноз

Зима в Украине в этом году должна быть легче, чем в прошлом. Киев довольно неплохо подготовился к ней, к тому же, у противника нет такого количества ресурсов, как в начале полномасштабного вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников

Спикер отметил, что это уже вторая зима для украинцев в условиях войны. На этот раз у Украины есть опыт, поэтому подготовилась лучше. По словам спикера, помимо инфраструктуры, подготовилась также система реагирования на угрозы.

Плетенчук также заявил, что у российских захватчиков уже нет таких ресурсов, как были в начале полномасштабной войны. Это касается и тактики применения этих ресурсов.

"Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошла. Но не нужно расслабляться, не нужно игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность — серьезная. И если говорить о ракетах "Калибр", то у россиян логистический разрыв. Корабли они передислоцировали в Новороссийск, а ракеты остались в Севастополе", — добавил Дмитрий Плетенчук.

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