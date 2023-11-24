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Будет ли эта зима легче прошлой: в ВМС дали прогноз

В Военно-морских силах Украины считают, что эта зима будет легче прошлой, и объяснили причины

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей
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Зима в Украине в этом году должна быть легче, чем в прошлом. Киев довольно неплохо подготовился к ней, к тому же, у противника нет такого количества ресурсов, как в начале полномасштабного вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Будет ли эта зима легче прошлой: в ВМС дали прогноз

Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников

Спикер отметил, что это уже вторая зима для украинцев в условиях войны. На этот раз у Украины есть опыт, поэтому подготовилась лучше. По словам спикера, помимо инфраструктуры, подготовилась также система реагирования на угрозы.


Плетенчук также заявил, что у российских захватчиков уже нет таких ресурсов, как были в начале полномасштабной войны. Это касается и тактики применения этих ресурсов.

"Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошла. Но не нужно расслабляться, не нужно игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность — серьезная. И если говорить о ракетах "Калибр", то у россиян логистический разрыв. Корабли они передислоцировали в Новороссийск, а ракеты остались в Севастополе", — добавил Дмитрий Плетенчук. 

Читайте также на портале "Комментарии" — 21 месяц продолжается широкомасштабная российская агрессия против Украины. На данный момент оккупационная армия сосредоточила усилия на Купянском направлении, а также продолжает активничать в районах Авдеевки и Бахмута на Донетчине. Россия упорно качает тему переговоров, а Украина – тему укрепления своей обороноспособности, чем способствуют встречи в формате "Рамштайн", 17-я из которых состоялась 22 ноября. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию на поле боя и на внешней арене.

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Источник: https://t.me/kyivtv/56436
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