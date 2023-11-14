Почему нужен план «Б в войне против РФ: на что Кремль делает ставку

В то время, как представители Белого дома продолжают делать тревожные заявления о снижении поддержки Украины из-за того, что Конгресс не рассматривает соответствующий запрос, генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует: Украина нуждается в еще большей помощи со стороны союзников. Между тем, россияне усилили атакующие действия, особенно в районе Авдеевки. А руководитель Офиса президента Андрей Ермак, находящийся сейчас в США, заявляет, что 2024-й станет переломным и решающим моментом в войне России против Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит вокруг российско-украинской войны – и как ситуация может развиваться дальше.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Финальный план будет строиться на базе украинской "формулы мира"

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что ближайший месяц – время для создания нового совместного плана действий для Украины и ее союзников по противодействию российской агрессии.

"О подготовке обновленной стратегии и о разработке "плана "Б" звучат осторожные заявления как от украинского руководства, так и от западных политиков. Проводится анализ итогов 2023 года, когда наземные наступательные операции ВСУ не достигли того результата, на который многие надеялись. Причин тому несколько, но в любом случае оккупационные войска успели построить серьезную многоуровневую систему оборонительных укреплений, и это будет приниматься во внимание при дальнейшем планировании", – уверен эксперт.

Тема войны в Украине, продолжает он, точно будет обсуждаться на запланированной на 15 ноября встрече президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина в Сан-Франциско, наряду з рядом других глобальных проблем – торговыми противоречиями между США и Китаем, глобальными структурами безопасности, ситуацией в Израиле.

Позиция Украины обсуждается накануне встречи лидеров США и Китая, и в директивы Байдена будут включены моменты, согласованные с украинской стороной. Последние дни прошли в активных консультациях нашей делегации с госсекретарем Энтони Блинкеным, советником по нацбезопасности Джейком Салливаном". "Вряд ли будут сделаны публичные заявления по всем вопросам сразу по итогам встречи. Но по действиям сторон можно будет оценить достигнутые договоренности, – отмечает Игорь Попов. – Очень важным в контексте этой встречи является визит главы Офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон

По мнению эксперта, продолжение американской финансовой и военной поддержки для Украины напрямую зависит от итогов глобальных договоренностей и от разработки "плана "Б".

Украинская делегация, подчеркивает Игорь Попов, обсуждает также планы восстановления нашей страны, экономические проекты. Для американской стороны важно в очередной раз услышать о прозрачных механизмах использования и контроля финансовой помощи, поясняет он.

"Новая стратегия противодействия России повлияет также и на выделение европейской помощи, решение по которой пока что затягивается. Финансовая поддержка от союзников заложена в украинский госбюджет на 2024, поэтому до конца года мы ожидаем подтверждения по долгосрочным соглашениям", – отмечает эксперт.

Он считает, что детали новой стратегии вряд ли будут публичными. И прогнозирует, что ситуация в Украине будет связана с глобальными решениями по безопасности.

а также учитываются факторы внутренней политики в наших странах-союзниках". "Наверняка будут усилены дипломатические каналы коммуникации, с привлечением Китая, Турции и международных организаций. Для достижения военного паритета Украина ожидает не только получения боевой авиации, но и других видов вооружения, в частности, дальнобойных ракет. Ситуация на фронте очень сложная, и своевременные поставки вооружения и боеприпасов являются необходимыми, – акцентирует Игорь Попов. – Стратегические планы готовятся без расчетов на маловероятных "черных лебедей", поэтому финальный план будет строиться на базе украинской "формулы мира". Но вместе с этим обсуждаются и предложения экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена (принять Украину в Альянс, несмотря на временно оккупированные территории ),

Путин продолжает выжидать

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким комментарием:

Со всеми вытекающими последствиями в виде войны на истощение. Запад, похоже, ожидая (не понятно по какой причине, учитывая недостаточное военно-техническое обеспечение) более успешного контрнаступления ВСУ, откладывал решения, необходимые для позиционной борьбы. Теперь уже громко обсуждается, как запустить западный ВПК, какие приоритетные направления. Германия увеличивает в два раза (с 4 до 8 млрд евро) помощь на военные нужды Украины Европа, обещавшая миллион снарядов к марту 2024 года, не справляется Дай Бог, к тому периоду мы получим половину обещанного". "Как охарактеризовал главком ВСУ Валерий Залужный, происходит переход войны в позиционную

Ну, а Путин продолжает выжидать, отмечает эксперт. По его мнению, уже понятно, что мобилизацию диктатор проводить не будет. Как минимум, до выборов, намеченных на март будущего года.

"Впрочем, после тоже – не факт. Разве что он решит пойти в Украине дальше. Что тоже – тупиковая для России позиция. Но уже понятно, что Кремль делает ставку на возвращение в Белый дом Трампа. И какой-то сделки потом, которая удовлетворит и новую американскую администрацию, и путинский режим", – поясняет Алексей Голобуцкий.

Нельзя исключать, продолжает он, что произойдут серьезные подвижки в ракурсе переговоров между Киевом и Москвой. В последнее время эта тема (с выходом на такие переговоры в 2024 году) обсуждается всё чаще.

Возможно, после этого что-то поменяется в глобальных раскладах", – предполагает эксперт. "Ответ на многое может дать намеченная на 15 ноября встреча американского и китайского лидеров

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