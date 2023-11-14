logo

BTC/USD

36332.79

ETH/USD

2029.95

LTC/USD

70.76

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского рассказали о решающем моменте в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского рассказали о решающем моменте в войне

Глава Офиса президента Украины рассказал, что решающим в войне против России станет 2024 год.

сегодня, 12:47
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 2024 станет переломным и решающим моментом в войне России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

У Зеленского рассказали о решающем моменте в войне

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Представитель Зеленского Андрей Ермак посетил США, где в Вашингтоне встретился с высшими американскими чиновниками. В ходе выступления Ермак заявил, что 2024 год станет решающим в войне с Россией.


"Приближается переломный момент в войне. Следующий год будет решающим", – сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины призвал усилить санкции против России, а также настоял на поддержке Украины, в том числе необходимости дополнительных систем ПВО в зимний период для защиты украинской энергосистемы.

Кроме того, Андрей Ермак подчеркнул, что Владимир Зеленский знает, как достичь победы в войне и указал, что у ВСУ есть плацдарм на левом берегу Днепра.

Ранее портал "Комментарии" писали о руководителе ГУР Кирилле Буданове, который рассказал о возможности мирных переговоров с Россией. По прогнозу Буданова, переломный момент наступит в 2025 году, тогда закончатся активные боевые действия. Однако Кремль долгое время не будет подписывать мирные договоры об окончании войны. Буданов приводит пример Японии и России, которые имеют территориальные споры из-за островов после Второй мировой войны и не подписали мирного договора.

Также "Комментарии" писали, что украинский полковник дал прогноз, когда закончится война в Украине. По его словам, у Украины есть шанс вытеснить российских оккупантов в 2024 году, однако для этого нужна помощь западных партнеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!