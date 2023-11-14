У Зеленского рассказали о решающем моменте в войне

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 2024 станет переломным и решающим моментом в войне России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Представитель Зеленского Андрей Ермак посетил США, где в Вашингтоне встретился с высшими американскими чиновниками. В ходе выступления Ермак заявил, что 2024 год станет решающим в войне с Россией.

"Приближается переломный момент в войне. Следующий год будет решающим", – сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины призвал усилить санкции против России, а также настоял на поддержке Украины, в том числе необходимости дополнительных систем ПВО в зимний период для защиты украинской энергосистемы.

Кроме того, Андрей Ермак подчеркнул, что Владимир Зеленский знает, как достичь победы в войне и указал, что у ВСУ есть плацдарм на левом берегу Днепра.

Ранее портал "Комментарии" писали о руководителе ГУР Кирилле Буданове, который рассказал о возможности мирных переговоров с Россией. По прогнозу Буданова, переломный момент наступит в 2025 году, тогда закончатся активные боевые действия. Однако Кремль долгое время не будет подписывать мирные договоры об окончании войны. Буданов приводит пример Японии и России, которые имеют территориальные споры из-за островов после Второй мировой войны и не подписали мирного договора.

Также "Комментарии" писали, что украинский полковник дал прогноз, когда закончится война в Украине. По его словам, у Украины есть шанс вытеснить российских оккупантов в 2024 году, однако для этого нужна помощь западных партнеров.