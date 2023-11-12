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Поможет остановить российскую агрессию: эксгенсек НАТО предложил план вступления Украины в альянс во время войны

Украина может стать членом НАТО, несмотря на оккупированные территории. Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен считает это четким сигналом прекращения российской агрессии в Украине.

сегодня, 09:10
Автор:
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Slava Kot
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о возможности частичного членства Украины в НАТО во время войны, то есть без временно оккупированных Россией территорий. По словам Расмусена, такой шаг показал бы России, что оккупация украинских территорий не остановит Украину от присоединения к альянсу.

Поможет остановить российскую агрессию: эксгенсек НАТО предложил план вступления Украины в альянс во время войны

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен. Фото из открытых источников

Генсек НАТО 2009-2014 годов Андерс Расмуссен призвал военный альянс сделать следующий шаг для усиления европейской безопасности, а именно пригласить Украину в НАТО. По его словам, нельзя снова откладывать членство Украины еще на год.


Несмотря на заявления Расмусена, некоторые члены НАТО объясняют, что Украина не может быть частью организации, ведь она ведет войну и имеет оккупированные территории. Если бы Украина стала членом НАТО, тогда активизировалась бы статья 5, предусматривающая коллективную оборону одного из членов альянса, чтобы привело к большей войне.

Однако Расмуссен утверждает, что если к НАТО присоединится часть Украины, которая не находится под российской оккупацией, то в таком случае угроза эскалации конфликта между НАТО и РФ не будет велика. Кроме того, бывший генсек НАТО исключил возможность того, что такой шаг заморозит войну в Украине и будет способствовать передаче украинских оккупированных территорий под контроль РФ.

"Абсолютная уверенность гарантий статьи 5 удержала бы Россию от усиления атак на украинской территории внутри НАТО и таким образом освободила бы украинские силы для выхода на линию фронта", — утверждает Расмусен.

По мнению Андерс Расмуссена, Россия бы получила таким образом запрет на полеты или ракетные удары по украинским территориям, которые стали частью НАТО.

Напомним, что следующий саммит НАТО пройдет летом 2024 года в Вашингтоне.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Кулеба назвал ловушку, в которую Россия хочет втянуть Украину.

Также "Комментарии" писали, что после того, как Украина получила первые ракеты ATACMS, в администрации президента США нашли новую причину, почему не отправлять дальнобойные ракеты в Украину.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/nov/11/ex-nato-chief-proposes-ukraine-joins-without-russian-occupied-territories
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