Помощи НАТО Украине недостаточно: Столтенберг сделал заявление о войне

Украина нуждается в большей помощи со стороны союзников НАТО, а также партнеров из стран, которые не входят в блок. Ведь ситуация на поле боя крайне опасная. Украина должна отстоять право продолжать существовать, как суверенное, независимое государство. Поэтому прямой интерес Альянса – помочь Украине и ее войску. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе, пишет "Укринформ".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя является тяжелой, и это делает это еще более важным, чтобы мы продолжали и наращивали нашу поддержку для Украины", — высказался Столтенберг.

По его словам, цивилизованный мир не имеет права допустить ошибку и позволить Путину одержать победу. Поэтому Украина продолжит оставаться независимым суверенным государством в Европе. Это главная цель НАТО и всех остальных союзников Киева.

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Также издание "Комментарии" сообщало — более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. В субботу, 11 ноября, впервые за почти два месяца противник ударил по Киеву. К счастью, баллистическая ракета была уничтожена. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.



