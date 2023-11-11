Реально ли сейчас двигаться к цели о выходе на границы 1991 года: как может измениться война

Более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. В субботу, 11 ноября, впервые за почти два месяца противник ударил по Киеву. К счастью, баллистическая ракета была уничтожена. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Ситуация показывает, что все мы должны стать более реалистичными

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

Политикам нужны быстрые результаты, тем более, что ощущается определенное давление Запада Военные пытаются пояснить, что для таких результатов нужно куда больше современных вооружений. Причем еще вчера. А сейчас они и так делают максимум возможно. Главком Залужный делает ставку на реализм, именно об этом были его недавние материалы в The Economist А верховный главнокомандующий, президент Зеленский хочет результатов. Не всегда считаясь с реальным положением дел". "В последнее время наблюдается напряжение между политическим и военным руководством Украины

К сожалению, продолжает эксперт, есть проблемы даже с обещанными поставками от западных партнеров. ЕС обещал миллион снарядов к марту 2024. Но уже видно, что – не получается. В США также проблемы с предоставление помощи.

на левом в последнее время у нас есть неплохие результаты И в течение двух-трех месяцев эти результаты могут стать еще лучше для нас. Цели в таком виде, как и деоккупация Токмака, Мелитополя, выход к админграницам Крыма — выглядят куда более реалистичными. И для нас, и для Запада. А дальше будет видно. Этого слона нужно есть по частям". "Ситуация показывает, что все мы должны стать более реалистичными, – считает Иван Ступак. – Что Украина не должна сейчас ставить целью выход на границы 1991 года. Это объективно невозможно в обозримом будущем. И нам четко дают это понять, в том числе западные союзники. Но, если мы раздробим главную цель на несколько маленьких – двигаться к ним будет легче. К примеру, заняться плотно деоккупацией всей Херсонщины. Правый берег уже за нами (сегодня, кстати, годовщина освобождения Херсона ),

Многое будет зависеть от встречи американского и китайского лидеров

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что на военных фронтах ВСУ эффективно выполняют задачи, поставленные военным и политическим руководством. Одним из приоритетов является защита нашего неба, критической инфраструктуры. Тут имеем определенное укрепление, особенно по части ПВО.

Там будет обговариваться, в том числе, восстановление военного сотрудничества (как минимум – в ракурсе контроля за ядерным вооружением) между США и КНР. Что автоматически подведет к поиску решения по ряду других вопросов", – поясняет эксперт. "Ситуация на дипломатичных фронтах сейчас непростая. И то, как она станет развиваться дальше, во многом зависит от события, намеченного на 15 ноября. Речь об анонсированной встрече американского и китайского лидеров

По его словам, Китаю, который оказался в непростой экономической ситуации, очень важно выйти на нормальные отношения с США (которые, как и Канада с Европой, являются мощными рынками, крайне важными для КНР). Но, скорее всего, обе стороны будут выставлять друг другу политические условия, уточняет Виктор Таран.

"Нет сомнений, – продолжает он, – что Китай будет говорить о Тайване (история для него принципиальная), а США – говорить о роли КНР в российской экономике. Не секрет, что Китай остается одним из крупнейших потребителей сырьевой базы РФ (нефть, газ и так далее). В свою очередь, он помогает россиянам деталями, чипами и так далее. И для нас было бы прекрасно, сумей Вашингтон убедить Пекин снизить экономические связи с РФ и усилить давление на Москву. Что может серьезно отразиться на военном потенциале страны-агрессора".

При этом, по мнению Виктора Тарана, важно понимать: какие бы решения не принимались за границей, наша безопасность зависит исключительно от того, как сильна будет сама Украина.

"А залог нашей силы являются крепкая экономика (с чем сейчас проблемы), мощный ВПК (тут ситуация стала чуть лучше) и сильная армия (этим можем оправданно гордиться, но всегда есть, куда расти). Экономика Украины должна сейчас максимально работать на ВСУ, на нашу оборону. Чтоб мы не зависели от поставок патронов, снарядов, бронетехники от партнеров. Нам надо стать тут максимально самостоятельными", – констатирует эксперт.

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