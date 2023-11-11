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Российские войска вошли в окрестности Степного: что это значит для Авдеевки

Российские войска пытаются создать котел вокруг Авдеевки

сегодня, 07:50 comments2313
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Кравцев Сергей
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Российские войска 10 ноября вели наступательные действия в районе Авдеевки, его результаты не подтверждены, в то же время, российские военные блогеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки) и продолжают бои в этом районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска вошли в окрестности Степного: что это значит для Авдеевки

Российские военные. Фото: из открытых источников

Связанный с Кремлем военный блогер добавил, что российские силы также заняли позиции на железнодорожном пути, позволив российским силам достичь тактических успехов у Степного. По его словам, российские войска пытаются создать котел вокруг Авдеевки, и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах на авдеевском направлении.


Связанный с Кремлем военный блогер добавил, что российские силы также заняли позиции на железнодорожном пути, позволив российским силам достичь тактических успехов у Степного.  По его словам, российские войска пытаются создать котел вокруг Авдеевки, и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах на авдеевском направлении.

Опубликованные 10 ноября геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Крынок.

10 ноября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и недавно достигли незначительного подтвержденного прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 9 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска).

Кроме этого, 10 ноября украинские войска продолжили наступательные действия на южном фланге Бахмута и подтвердили незначительное продвижение. 

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-10-2023
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