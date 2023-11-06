Какие дальнейшей сценарии войны в Украине: что может повлиять на ситуацию

Идет 620-й день широкомасштабного российского вторжения в Украину. Оккупанты готовятся к новому массированному штурму Авдеевки, во время месяца атак на которую понесли огромные потери. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров просит у западных партнеров больше боеприпасов. Стороны обмениваются точечными ракетно-дроновыми ударами, готовясь к массированным с наступлением холодов. Что на данный момент можно сказать о ситуации в российско-украинской войне и вокруг нее? Какие прогнозы на обозримое будущее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Фронт фактически застыл

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков поделился таким мнением:

"Война – многофакторный, чрезвычайно сложный процесс. Прогнозировать, что мы в такое-то время будем в такой-то точке (условно – пить кофе в Крыму) – это в чистом виде профанация и пропаганда. Говорить можно лишь о сценариях, о вероятностях. А их, как правило, три. Позитивный, негативный и промежуточный".

Позитивный для Украины – если мы перерезаем линию обороны противника и сухопутный коридор в Крым, выходим к Азовскому морю и админграницам полуострова, поясняет эксперт.

Негативный – когда мы пытаемся наступать, а враг нас сдерживает, начинает контрнаступление и отбрасывает нас дальше, чем мы находились до начала своего наступления. В нашем случае это грозит потерей Авдеевки, Марьинки, Купянска.

Промежуточный – мы наступаем, продвигаемся вперед, но не так далеко, как в позитивном сценарии. В свою очередь, российская оккупационная армия контратакует, но тоже продвигается не так далеко, как при негативном сценарии. В итоге линия фронта стабилизируется.

подтверждается тем, что официальные сводки Генштабов Украины и России начинают быть похожи. А это значит, что фронт, действительно, застыл". "И сейчас мы идем именно по промежуточному сценарию с теоретической возможностью скатиться в негативный, – подчеркивает Александр Кочетков. – Для тех, кто не занимается аналитикой, я даю простой критерий. То, что главком ВСУ Валерий Залужный назвал в The Economist стратегическим тупиком

При этом, продолжает эксперт, надо понимать, что и негативный сценарий, и промежуточный, по которому мы сейчас идем, практически гарантируют два важных момента.

Первый – неизбежность переговоров, к которым Украину будут подталкивать партнеры.

"Не мир, а именно мирные переговоры, предусматривающие временное прекращение огня (максимум – года на три). Стороны воспользуются паузой, чтоб восстановить свой потенциал. Затем РФ неминуемо продолжит агрессию, поскольку ее цель – уничтожение Украины, – предупреждает Александр Кочетков. – Кремль не хочет иметь рядом альтернативу развития. Украина коряво, с трудностями, но сумела стать другим примером, нежели вариант российской действительности. Мы показали, что можно двигаться в сторону Европы, что власть можно менять, что результат на выборах зачастую непредсказуем. Российскому режиму важно уничтожить этот находящийся под боком пример неопределенности касательно выбора власти. Потому, ради возможности продолжать дерибан бюджета, править фактически бесконечно, правители РФ продолжат агрессию. Против Украины, против Казахстана, против кого угодно, кто будет демонстрировать, что – можно иначе".

По словам аналитика, второй момент, который вытекает из нынешнего сценария, – это практически неизбежность выборов в Украине, скорее всего, уже в 2024 году. И президентских, и парламентских, и, возможно, местных.

"Нынешней власти выгодно провести выборы до того, как пройдут какие-либо мирные переговоры. Она настолько разогрела ура-патриотические чувства украинского общества, что теперь ей заикаться о переговорах с агрессором – всё равно, что стрелять себе в ногу. И выборов ей, скорее всего, не выиграть, если сначала состоятся такого рода переговоры", – прогнозирует Александр Кочетков.

Он акцентирует, что Владимир Зеленский проделал типичный для политики кульбит. Порошенко, альтернативой которому являлся Зеленский, в конце своего срока был ярко выраженным ура-патриотом, непримиримым по отношению к Путину, напоминает аналитик. И тут появился Зеленский, который говорил о переговорах, о мире, о "надо договариваться".

Нет сомнений, что ближе к выборам появится человек, который займет позицию Зеленского образца избирательной кампании 2019 года. Так это развивается по законам политического жанра, причем, не только в Украине", – отмечает эксперт. "А сейчас Владимир Александрович полностью замкнул кольцо этой спирали. И теперь уже он – ура-патриот, не приемлющий переговоры с Путиным, что даже закрепили на законодательном уровне

Переговоры между Киевом и Москвой и выборы в Украине неизбежны, уверен он. Многих наших партнеров (включая США) самих захлестывает избирательная кампания. А на выборах надо продавать историю успеха. Особенно в Штатах. Это может быть успешное украинское наступление, с разгромом агрессора, чему помогли американцы. А если этого не случится, внутри США столь же удачно продается история успеха в виде прекращения кровопролития, подчеркивает Александр Кочетков. Мол, мы, американцы, приложили усилия, добились мира и так далее.

"А как только прекратятся военные действия, отпадают какие-либо формальные причины для не проведения выборов, – заключает эксперт. – Ведь на Западе акцентируют, что поддерживают Украину, потому что она идет демократическим путем. И выборы, сменяемость власти – неотъемлемая часть демократии. Что, похоже, в скором будущем придется демонстрировать Украине".

Ситуация на фронте непростая

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает следующим образом:

"Ситуация на поле боя, очень непростая на ряде участков фронта, демонстрирует профессионализм нашей армии. Как в обороне, так и в наступательных и контрнаступательных операциях".

Огромная работа параллельно с этим проводится на международном фронте, отмечает эксперт. Она подчеркивает, что Офис президента, МИД прилагают максимальные усилия для продвижения формулы мира президента Зеленского, касательно грядущего саммита мира.

"Западные партнеры оказывают нам разнообразную поддержку, – отмечает Катерина Коваль. – Но мы постоянно акцентируем, что нам нужны дополнительные боеприпасы, ПВО, самолеты. При этом наращиваем собственное производство – патронов, снарядов, беспилотников. И самостоятельно, и совместно с партнерами. Усовершенствуем ракеты. Уверена, всё это в комплексе обязательно приведет к нашей победе над российским агрессором".

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