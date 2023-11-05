Какие ожидания от встречи Байдена и Си: могут ли переговоры повлиять на войну в Украине

На будущей неделе президент США Джо Байден может встретиться с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Известно также, что китайская и американская делегации проведут переговоры относительно контроля над ядерным оружием. Какие ожидания от этих встреч? Может ли гипотетическое сближение Вашингтона и Пекина как-то повлиять на ход российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Встреча будет примерно на равных

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

И часы судного дня, бюллетень ученых-атомщиков Чикагского университета, наверное, скоро с 90 секунд перейдет к 60-ти. Во время Карибского кризиса, напомню, было 180 секунд. С учетом того, что мир стал фрагментироваться, становясь из однополярного (США + союзники) в двухполярный (Китай + те, кому близки его подходы). И две стороны, которые имеют примерно одинаковую экономическую и военную составляющую, понимая угрозы, решили провести встречу на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско 15-17 ноября. В поисках решения — как урегулировать ситуацию, чтобы мир не скатился к ядерному Армагеддону". "Сейчас мир всё ближе подходит к глобальному конфликту

По словам эксперта, за спиной Байдена – блок НАТО и ряд других стран (50+, фактически, формат "Рамштайн"). За спиной Си Цзиньпина — РФ, а также Глобальный Юг (плюс-минус – формат БРИКС). В каждой группе – есть ядерные державы. Со всеми вытекающими, если между ними начнется глобальный конфликт.

"Встреча будет примерно на равных, потому что у каждой из сторон — примерный паритет в экономическом и военном (включая ядерный) потенциале, – отмечает Олег Стариков. – США и КНР станут решать — что делать? Как делить мир на военные и экономические зоны? Как решить вопрос со свободным мореплаваньем, ситуацией в Украине (региональный конфликт, российско-украинский) и на Ближнем Востоке (локальный конфликт между Израилем и ХАМАС)?".

Данную встречу, считает эксперт, можно сравнить со встречами Брежнева с Никсоном, Горбачева с Рейганом.

"Когда встречаются такого рода лидеры – должен быть подписан некий документ. Но сомневаюсь, что в случае с Байденом и Си такое произойдет. По той причине, что это – предварительная встреча, чтобы обозначить позиции сторон и не допустить глобальной войны. Думаю, будет идти подготовка для грядущего саммита по поводу раздела военных сфер влияния, которые тесно связаны с экономическими", – резюмирует Олег Стариков.

У Китая есть все возможности, чтоб у России стало меньше желания продолжать войну

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий признался, что в последнее время склоняется к следующей мысли – именно Китай спровоцировал Россию на вторжение в Украину. В смысле того, что Путин советовался с Си, а тот дал понять, что никаких последствий не будет.

наступило время двум сверхдержавам, как в старые времена (только тогда это были Штаты и Советский Союз), договориться о, скажем так, правилах поведения и разделе сфер влияния. Возможно, это не случится на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Но предварительный разговор там вполне может состояться", – считает Алексей Голобуцкий. "Судя по динамике, которая происходит в отношениях США и КНР, когда экономически каждый из них теряет из-за действий другого, вполне возможно, что после эскалации на Ближнем Востоке

По его мнению, Си нужна эта встреча, чтобы остановить свертывание Запада в Китае, где экономическая ситуация серьезно ухудшилась. А Байдену, вероятно, важно показать, что, несмотря на войны в Украине и Израиле, Штаты не уменьшают внимание к Тайваню. Чтоб Китай даже не думал рыпаться на него.

"Очень сложно предсказать, как будет действовать КНР. Неожиданное увольнение министра обороны, какие-то еще странные шаги вгоняют в ступор даже матерых китаеведов, – отмечает эксперт. – Если Вашингтон и Пекин сумеют нащупать какие-то точки соприкосновения, если встреча будет иметь некий результат (к примеру, договоренность о ненападении на некий срок), мы сразу это почувствуем".

У Китая, акцентирует Алексей Голобуцкий, есть все возможности, чтоб у России стало меньше желания продолжать войну. Которая явно затянулась.

"Нечто подобное можем наблюдать на израильско-хамасском конфликте, который длится уже почти месяц. Американцы точно не хотят, чтоб пошла игра в долгую, иначе это будет головная боль для всех, – подчеркивает эксперт. – На опыте российско-украинской войны в США, похоже, начали понимать, что контролируемые, как им кажется, конфликты, если затягиваются, перестают быть даже частично контролируемыми. Поэтому мировым игрокам их лучше побыстрее сворачивать. И в Китае, похоже, осознали, что тот позитив, который имели от российско-украинской войны (ослабление РФ, дешевые ресурсы от нее, снижение ресурсов у Запада), он уже получил. А теперь начал проявляться негатив, причем, неконтролируемый".

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