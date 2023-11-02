Что может помочь избежать глобальной войны: чем удивляет поведение коллективного Запада

Вероятность Третьей мировой войны всё чаще становится темой для обсуждений, особенно, учитывая, как часто начали говорить об этом политики разных стран. Издание "Комментарии" продолжает опрашивать экспертов касательно того – действительно ли есть такая угроза? А если есть – как ее предотвратить.

Третья мировая война. Фото из открытых источников

Необходимы переговоры

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что еще есть время предотвратить Третью мировую. Но времени этого не так много. По его мнению, нам необходимые новые международные договора, обновленная структура ООН, прямой диалог между всеми заинтересованными сторонами, повышение роли экспертной и гражданской среды.

"Если сравнивать со Второй мировой, мы находимся в промежутке между 1936-м и 1939-м (гражданская война в Испании, накал отношений между СССР и Японией, всё более фашиствующая Германия). При этом надо понимать, что участившиеся заявления политиков, их советников, чиновников, разного рода экспертов об угрозе Третьей мировой играют очень важную технологическую роль. Создавая ощущение глобальной угрозы, те или иные руководители стараются аккумулировать политические, экономические ресурсы своих обществ на ВПК (который слабо контролируется обществом). Канализировать социальные негативно от социально-экономических, коррупционных проблем, неэффективности госуправления — в сектор безопасности. А пока у человека во главе угла безопасность, остальные социальные вопросы отходят на второй план", – поясняет эксперт.

По его словам, игры в глобальные страшилки выгодны политикам всех стран. Это позволяет неконтролируемые издержки, а также наступать на права и свободы граждан, сокращая демократию, закручивая гайки, подавляя оппозицию. Переключить фокус внимания со своего управления (далеко не всегда эффективного) на угрозу извне — как реальную, так и вымышленную.

"Пока что противоречия между ключевыми странами мира не прошли точку невозврата. И даже отношения между Россией и Западом не блокированы абсолютно, не разорваны. Во время Второй мировой СССР и Германия точно не занимались взаимной торговлей. А Запад и Россия – торгуют. Как и США с Китаем, которые стараются сохранить стабильность глобальной архитектуры. Ведь именно они сейчас являются главными бенефициарами существующей системы", – подчеркивает Руслан Бортник.

Исходя из этого, продолжает он, можно констатировать прелюдию к Третьей мировой войне, но далеко не ее начало.

"Чтобы избежать скатывания собственно в такую глобальную войну — необходимы прямые переговоры между главными действующими сторонами. Выработка новой — более прозрачной международной этики взаимоотношений. Накопились взаимные претензии. Одни страны в одних случаях, другие – в других используют двойную, тройную логику международных отношений. Знаменитой стала фраза "вы не понимаете — это другое...". Происходят постоянные попытки искривить логику международного права, международных отношений сильными странами в свою пользу. Это привело сперва к кризису доверия, а потом и к его трансформации в нарастающее глобальное противостояние", – акцентирует директор УИП.

Он уверен, что необходимо выстраивать заново или обновлять ООН (формирование там новые органы управления, учитывая, что Совбез доказал свою неэффективность), принимать новые акты в сфере международного права. Возможно – некий новый всемирный пакт стабильности, который бы описывал правила игры, гарантии ядерной, экологической, продовольственной, технократической безопасности для всех.

"Чтобы избежать потрясений, который приведут к гибели миллионов, нужно также более широкое участие экспертной среды, гражданского общества в более широком диалоге, – отмечает Руслан Бортник. – Сегодня мы все живем в плену пропаганд. А диалог необходимо вести вне пропагандистских рамок".

Третья мировая идет давно

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поделился таким комментарием:

"Третья мировая война идет давно, поскольку человечество не придумала еще альтернативных вариантов выхода из глобальных экономических кризисов. И начало этой войны непосредственно связано с попытками отвлечь внимание от причин и следствий кризиса 2007/08 гг. Да, эта война не похожа на предыдущие в том плане, что является... более эволюционнной, что ли. В том плане, что череда локальных конфликтов постепенно переходит в фазу активного включения в войну крупных государств".

В то же время, отмечает эксперт, коллективный Запад, за исключением разве что США, воевать не хочет.

"Да и не может, так как это банально некем делать и... нечем! Десятилетия пропаганды толерантности привели к тому, что профессия военного стала весьма непрестижной, а расходы на оборону стабильно снижались. Посмотрите на отчеты НАТО! Вы не найдете и пяти членов Альянса (в котором сейчас 31 государство), которые выдерживали нормативы по обязательным расходам на внешнюю безопасность", – акцентирует Юрий Гаврилечко.

По его мнению, только сейчас, после полномасштабной войны россии против Украины, масштабы рисков втягивания в войну множества стран начали беспокоить западных политиков. А очередная арабо-израильская война показала, что к ней также Запад не готов. Потому и заявления именно таковы, как мы сейчас видим.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли мир на пороге Третьей мировой войны: как можно остановить глобальный конфликт.



