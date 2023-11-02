Действительно ли мир на пороге Третьей мировой войны: как можно остановить глобальный конфликт

Министр обороны США Ллойд Остин, аргументируя важность помощи как Израилю, так и Украине, акцентировал, что глобальная безопасность напрямую будет зависеть от исхода этих войн. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости прекращения существования РФ в том состоянии, в котором она сейчас. Лишь так, считает он, удастся избежать еще большей войны в будущем. Ну, а Северная Корея, активно поставляющая России снаряды для войны против Украины (и, похоже, получая взамен помощь в запуске шпионского спутника), предупреждает, что вскоре начнется Третья мировая войн. О чем говорят эти заявления и приготовления ряда стран? Есть ли еще возможность остановить мировую войну – или она уже идет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Угроза Третьей мировой войны. Фото из открытых источников

Пока нет оснований говорить о том, что мир – на пороге Третьей мировой войны

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

"Я не склонен называть мировой политический кризис, который происходит в настоящее время, новой мировой войной. Война идет в Украине – и на сегодняшний день нет никаких оснований предполагать, что в нее будут втянуты другие страны. Конечно, будут возникать локальные конфликты, такие как палестинская провокация в Израиле, но, по сути, сейчас это не полномасштабная война, а контроперация государства Израиль по ликвидации террористического формирования ХАМАС".

Не исключено, продолжает эксперт, что в ближайшее время в мире возникнет еще несколько локальных конфликтов, связанных со странами, находящимися в орбите США. В первую очередь, по его мнению, в таком развитии событий заинтересована Россия, так как это вынудит США распылять финансовую и военную поддержку между несколькими странами, что, соответственно, негативно скажется на объемах помощи Украине. И позволит РФ сдерживать наше контрнаступление, значительно замедлить его ход.

"В целом, я не вижу оснований говорить о том, что мир находится на пороге третьей мировой войны, если под этим словосочетанием понимать одновременные полноценные боевые действия между группами государств, включая непосредственное участие кого-то из крупнейших геополитических игроков", – констатирует Денис Гороховский.

Сейчас наблюдается жесткая поляризация мира

Политтехнолог Борис Тизенгаузен уверен, что есть возможность остановить Третью мировую.

"Просто нужно остановить Путина, – поясняет он. – Если ему дать возможность выйти из войны против Украины с новыми (как они называют в РФ) территориями, это станет сигналом для других диктаторских режимов. Что можно повоевать, угробить сотни тысяч человек — и "прирасти территориями". Да еще и войти в историю (по крайней мере, своей страны) как великий завоеватель".

Всё напрямую, акцентирует эксперт, будет зависеть от того, как демократический мир дальше поведет себя против российской агрессии. Уничтожит Путина и его кровожадный режим – или даст ему спокойно выйти из войны в Украине.

"Сейчас наблюдается жесткая поляризация мира, – отмечает Борис Тизенгаузен. – Уверен, именно война РФ против Украины запустила эскалацию на Ближнем Востоке, еще несколько очагов. Попытка была в Косово организовать боевые действия. Явно не без российской помощи. Подчеркиваю – возможность не допустить Третью мировую есть. Просто нужно принять жесткое и правильное решение — Путин должен проиграть!".

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