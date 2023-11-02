Действительно ли мир на пороге Третьей мировой войны: как можно остановить глобальный конфликт

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр обороны США Ллойд Остин, аргументируя важность помощи как Израилю, так и Украине, акцентировал, что глобальная безопасность напрямую будет зависеть от исхода этих войн. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости прекращения существования РФ в том состоянии, в котором она сейчас. Лишь так, считает он, удастся избежать еще большей войны в будущем. Ну, а Северная Корея, активно поставляющая России снаряды для войны против Украины (и, похоже, получая взамен помощь в запуске шпионского спутника), предупреждает, что вскоре начнется Третья мировая войн. О чем говорят эти заявления и приготовления ряда стран? Есть ли еще возможность остановить мировую войну – или она уже идет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Угроза Третьей мировой войны. Фото из открытых источников
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:
Не исключено, продолжает эксперт, что в ближайшее время в мире возникнет еще несколько локальных конфликтов, связанных со странами, находящимися в орбите США. В первую очередь, по его мнению, в таком развитии событий заинтересована Россия, так как это вынудит США распылять финансовую и военную поддержку между несколькими странами, что, соответственно, негативно скажется на объемах помощи Украине. И позволит РФ сдерживать наше контрнаступление, значительно замедлить его ход.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен уверен, что есть возможность остановить Третью мировую.
Всё напрямую, акцентирует эксперт, будет зависеть от того, как демократический мир дальше поведет себя против российской агрессии. Уничтожит Путина и его кровожадный режим – или даст ему спокойно выйти из войны в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Залужного: почему его статья запоздала во времени.
Обсуждения
Новости