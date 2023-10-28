Вот-вот начнется: союзник Путина предрекает начало Третьей мировой войны

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", северокорейский диктатор Ким Чен Ын считает, что Третья мировая война может начаться в самое ближайшее время. По его словам, Северная Корея, наряду с рядом других регионов, является потенциальной "горячей точкой", способной спровоцировать боевые действия наднационального масштаба.
Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников
Диктатор заявил, что в связи с обострением на Ближнем Востоке "пламя войны" может распространиться и на другие регионы мира.
Он добавил, существующие очаги напряженности действительно таят угрозу перерастания в глобальное противостояние с катастрофическими последствиями для всего мира, а не только для отдельных государств, которые могут быть вовлечены в противостояние.
Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – что видит Запад в сближении России и Северной Кореи – какое место отводится Украине.
Ранее "Комментарии" писали – о каком обмене могли договориться РФ и КНДР – есть ли угроза от нового союза изгоев.
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Ігор
сегодня, 15:22
Чудово! Хтось вірив у демократію? Так, вона дійсно є, але тільки для обраного золотого мільярда яким керують юдеї. Україна парламентсько-президентська але керує лепший друг брехливого корумпованого Вождя і його притон. Щоб зберегти такий стан речей по світу меншість піде на будь-які злочини. Знищувати арабів бо ті посміли юдеям поречити. Використає Україну як інструмент глобального протистояння, бо Китай Тайвань захоче повернути, як Україна Крим. Тут не до демократії для другосортних.