Вот-вот начнется: союзник Путина предрекает начало Третьей мировой войны

Как передает портал "Комментарии", северокорейский диктатор Ким Чен Ын считает, что Третья мировая война может начаться в самое ближайшее время. По его словам, Северная Корея, наряду с рядом других регионов, является потенциальной "горячей точкой", способной спровоцировать боевые действия наднационального масштаба.

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

Диктатор заявил, что в связи с обострением на Ближнем Востоке "пламя войны" может распространиться и на другие регионы мира.

"Третья мировая война вот-вот начнется", — заявил глава КНДР.

Он добавил, существующие очаги напряженности действительно таят угрозу перерастания в глобальное противостояние с катастрофическими последствиями для всего мира, а не только для отдельных государств, которые могут быть вовлечены в противостояние.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что видит Запад в сближении России и Северной Кореи – какое место отводится Украине.

Ранее "Комментарии" писали – о каком обмене могли договориться РФ и КНДР – есть ли угроза от нового союза изгоев.



