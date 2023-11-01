У Зеленского заявили о еще более мрачной, масштабной и кровавой войне

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости прекращения существования России в том состоянии, в котором она сейчас. По мнению Подоляка, таким образом удастся избежать еще большей войны в будущем.



Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Во время эфира телеканала FreeДом Михаил Подоляк рассказал о важных решениях, которые должны быть приняты международным сообществом для уменьшения возможности войны в будущем.

"Если сейчас не будет принято решение о прекращении существования РФ в ее нынешнем политическом виде, то последующая развязанная ею война будет более масштабной и кровопролитной", — рассказал Подоляк.

Советник ОП подчеркнул, что Российская Федерация не может быть частью современного цивилизационного мира, инвестирующего в качество жизни, собственный комфорт и развитие технологий. По словам Подоляка, РФ вкладывает деньги на другие нужды.

"Россия не инвестирует в собственную страну. Россия инвестирует в две вещи — воровство и доминирование на внешних рынках из-за силы, шантажа, угроз, убийств и войн", — отмечает Подоляк и добавляет, что "такая страна в 21 веке существовать не может".

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