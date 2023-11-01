У Зеленского заявили о еще более мрачной, масштабной и кровавой войне

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Slava Kot
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости прекращения существования России в том состоянии, в котором она сейчас. По мнению Подоляка, таким образом удастся избежать еще большей войны в будущем.
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
Во время эфира телеканала FreeДом Михаил Подоляк рассказал о важных решениях, которые должны быть приняты международным сообществом для уменьшения возможности войны в будущем.
Советник ОП подчеркнул, что Российская Федерация не может быть частью современного цивилизационного мира, инвестирующего в качество жизни, собственный комфорт и развитие технологий. По словам Подоляка, РФ вкладывает деньги на другие нужды.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в Украине обнародовала доклад об ударе по селу Гроза и назвала виновных.
Также "Комментарии" писали, что пропагандист РФ Владимир Соловьев пригрозил захватить Берлин. По его словам, у России "нет другого варианта". В противоположность российскому пропагандисту выступил гость программы, указавший, что при царской России в Москве руководили представители с немецкой кровью, намекая на происхождение Екатерины II.
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