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У Зеленского заявили о еще более мрачной, масштабной и кровавой войне

Советник ОП Михаил Подоляк отметил необходимость принять решение по России.

сегодня, 09:47
Автор:
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Slava Kot
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Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил о необходимости прекращения существования России в том состоянии, в котором она сейчас. По мнению Подоляка, таким образом удастся избежать еще большей войны в будущем.

У Зеленского заявили о еще более мрачной, масштабной и кровавой войне

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Во время эфира телеканала FreeДом Михаил Подоляк рассказал о важных решениях, которые должны быть приняты международным сообществом для уменьшения возможности войны в будущем.


"Если сейчас не будет принято решение о прекращении существования РФ в ее нынешнем политическом виде, то последующая развязанная ею война будет более масштабной и кровопролитной", — рассказал Подоляк.

Советник ОП подчеркнул, что Российская Федерация не может быть частью современного цивилизационного мира, инвестирующего в качество жизни, собственный комфорт и развитие технологий. По словам Подоляка, РФ вкладывает деньги на другие нужды.

"Россия не инвестирует в собственную страну. Россия инвестирует в две вещи — воровство и доминирование на внешних рынках из-за силы, шантажа, угроз, убийств и войн", — отмечает Подоляк и добавляет, что "такая страна в 21 веке существовать не может".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в Украине обнародовала доклад об ударе по селу Гроза и назвала виновных.

Также "Комментарии" писали, что пропагандист РФ Владимир Соловьев пригрозил захватить Берлин. По его словам, у России "нет другого варианта". В противоположность российскому пропагандисту выступил гость программы, указавший, что при царской России в Москве руководили представители с немецкой кровью, намекая на происхождение Екатерины II.



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Источник: https://t.me/tv_freedom/30880
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