Впервые за много лет: Китай и США обсудят чувствительный для всего мира вопрос

Уже на следующей неделе Китай и США проведут переговоры относительно контроля над ядерным оружием. Это первые такие переговоры на официальном уровне со времен администрации президента Барака Обамы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Wall Street Journal".

США и Китай. Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая заявило после визита министра иностранных дел Ван И в Вашингтон, что в ближайшие дни две страны проведут "консультации по контролю над вооружениями и нераспространению".

Переговоры по вооружениям, по информации издания, возглавит Мэллори Стюарт, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, и Сунь Сяобо, начальник отдела контроля за вооружениями МИД Китая.

Дэрил Кимбалл, исполнительный директор вашингтонской Ассоциации контроля над вооружениями, сказал, что переговоры по вооружениям, вероятно, будут сосредоточены на содействии большей прозрачности ядерных доктрин каждой страны и более эффективных каналах оповещения.

"Однако я не думаю, что мы должны ожидать прорывов в ближайшей перспективе. Это займет время", – сказал Кимбалл.

СМИ накануне заявляли, что крупнейшие ядерные державы мира – США, Россия и Китай – активно готовят инфраструктуру для проведения реальных ядерных испытаний, которые запрещены уже около 30 лет международными соглашениями.

Встреча китайский и американских чиновников происходит на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Читайте также на портале "Комментарии" — что крепко связывает США и КНР: есть ли риск прямой эскалации.