Умеров обратился с просьбой к Пентагону: чего катастрофически не хватает украинским воинам

Глава Минобороны Рустем Умеров в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином отметил потребности украинских защитников в боеприпасах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Украины в Телеграмм.

Умеров и Остин. Фото: из открытых источников

"Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине. Мы обсудили последние обновления на фронте и состояние подготовки Сил обороны будущего. Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов", – отметил Рустем Умеров.

Также во время еженедельного разговора с Остином Умеров поблагодарил США за постоянную и непоколебимую поддержку.

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