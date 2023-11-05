logo

BTC/USD

35164.63

ETH/USD

1890.66

LTC/USD

71.41

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина готовится нанести масштабные и разрушительные удары по России – генерал Сергей Баранов
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина готовится нанести масштабные и разрушительные удары по России – генерал Сергей Баранов

Генерал Сергей Баранов заявил, что Россию ожидают проблемы в ближайшее время из-за масштабных атак беспилотников по ее территории.

сегодня, 09:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бригадный генерал Сергей Баранов, специализирующийся на использовании беспилотников, рассказал, что в зимний период, когда погодные условия усложнят наземные боевые действия, Украина массово будет атаковать Россию дронами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Independent.

Украина готовится нанести масштабные и разрушительные удары по России – генерал Сергей Баранов

Генерал Сергей Баранов об атаке на территории России. Фото из открытых источников

Генерал Сергей Баранов заявил, что украинские военные стремятся и дальше развивать успехи в атаках по России, где попадают в склады с боеприпасами, объекты стратегической авиации, корабли, военно-морские базы и другие цели. По словам украинского военного зимой будут нанесены массовые удары по территории России и аннексированного Крыма.


"Мы намерены использовать опыт, приобретенный за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести разрушительные удары по россиянам", — рассказал Сергей Баранов и отметил, что Украина имеет "лучших и опытных операторов дронов в мире".

В прошлом году зимой военные действия находились в статическом положении и линия фронта практически не двигалась из-за снега и мороза. Однако в этом году украинские силы постараются не дать России шансов перегруппироваться и возобновить попытки продвигаться вперед.

При этом украинский генерал отметил, что также ожидает значительных атак со стороны России в зимний период. Россияне накапливают свои ракеты и беспилотники, чтобы атаковать энергетические объекты во время отопительного сезона.

"Россияне осторожны, у них много кадров и много ресурсов. К войне такого масштаба они готовились давно. Для украинского народа война дорого стоит", – рассказал Сергей Баранов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ подтвердили поражение российского корабля носителя крылатых ракет в Крыму.

Также "Комментарии" писали, что генерал Валерий Залужный рассказал, что поможет Украине изменить ситуацию на поле боя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-war-russia-general-baranov-interview-b2438262.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!