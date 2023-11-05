Украина готовится нанести масштабные и разрушительные удары по России – генерал Сергей Баранов

Бригадный генерал Сергей Баранов, специализирующийся на использовании беспилотников, рассказал, что в зимний период, когда погодные условия усложнят наземные боевые действия, Украина массово будет атаковать Россию дронами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Independent.

Генерал Сергей Баранов об атаке на территории России. Фото из открытых источников

Генерал Сергей Баранов заявил, что украинские военные стремятся и дальше развивать успехи в атаках по России, где попадают в склады с боеприпасами, объекты стратегической авиации, корабли, военно-морские базы и другие цели. По словам украинского военного зимой будут нанесены массовые удары по территории России и аннексированного Крыма.

"Мы намерены использовать опыт, приобретенный за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести разрушительные удары по россиянам", — рассказал Сергей Баранов и отметил, что Украина имеет "лучших и опытных операторов дронов в мире".

В прошлом году зимой военные действия находились в статическом положении и линия фронта практически не двигалась из-за снега и мороза. Однако в этом году украинские силы постараются не дать России шансов перегруппироваться и возобновить попытки продвигаться вперед.

При этом украинский генерал отметил, что также ожидает значительных атак со стороны России в зимний период. Россияне накапливают свои ракеты и беспилотники, чтобы атаковать энергетические объекты во время отопительного сезона.

"Россияне осторожны, у них много кадров и много ресурсов. К войне такого масштаба они готовились давно. Для украинского народа война дорого стоит", – рассказал Сергей Баранов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ подтвердили поражение российского корабля носителя крылатых ракет в Крыму.

Также "Комментарии" писали, что генерал Валерий Залужный рассказал, что поможет Украине изменить ситуацию на поле боя.