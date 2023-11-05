Кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ: о чем говорит позиция Запада

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Кравцев Сергей
Представители США и ЕС якобы начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Разведка Британии отмечает, что линия фронта в Украине практически застыла. Более того, Украина и РФ якобы ведут переговоры по гуманитарным вопросам. Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что тайные переговоры между Украиной и Россией не ведутся. А президент Владимир Зеленский утверждает, что никто на Западе не требует от него начинать переговоры с РФ. О чем говорит то, что переговорный кейс актуализировался в последнее время? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:
При этом, отмечает эксперт, взгляды этой группы расходятся с позицией самого Зеленского. Поэтому они в своих кулуарных разговорах пытаются разработать теорию, условно называемую, "смена зонтика". То есть, поменять генеральное направление союзников с Европы и США – на Китай.
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что переговоры вряд ли сейчас находятся в активной фазе. Все внешние обстоятельства, поясняет он, указывают на нежелание руководства Украины идти на это, на какие-то перемирия. Особенно во время осенне-зимнего периода, когда ситуация традиционно становится чуть спокойнее из-за погодных условий.
Об этом, по мнению политолога, говорит ряд фактов.
Во-первых, сейчас входят в активный избирательный процесс США. И хоть до выборов еще год, градус напряжения между республиканцами и демократами явно вырос. И каждая из сторон пытается продвинуть свою повестку дня. И это, так или иначе, отображается на поддержке Украины.
Во-вторых, в фокусе внимания сейчас ситуация на Ближнем Востоке, противостояние Израиля с ХАМАС.
В-третьих, реально чувствуется усталость от нашей войны, которая в полномасштабном формате идет второй год.
Эксперт предполагает, что зимний период пройдет без переговоров, в формате позиционной войны без особых успехов для каждой из сторон. А вот весна, с возможными поставками Украине долгожданных истребителей четвертого поколения, других необходимых видов вооружений (или, напротив, не поставками их), может дать ответы на то, когда вероятны переговоры – и с каких позиций.
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Ігор
сегодня, 16:39
Між двома карликами вже давно все домовлено. Достатньо подивитись на місцях. Корумпована влада, їх рідні та друзі не відчувають жодного непокоєння що втратять свої захмарні пенсії премії маєтки бізнесову нерухомість, якщо прийдуть окупанти. На західні гроші, ознак розкрадання яких не помічено, будуються торговельні центри купуються розкішні машини від яких на всіх дорогах затори. Звідки така кількість палива? Дорогі ресторани переповнені кожного дня. Якщо Україна програє, всі знають, для корумпованих чиновників нічого не зміниться. Тоді за що війна?