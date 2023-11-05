Кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ: о чем говорит позиция Запада

Представители США и ЕС якобы начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Разведка Британии отмечает, что линия фронта в Украине практически застыла. Более того, Украина и РФ якобы ведут переговоры по гуманитарным вопросам. Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что тайные переговоры между Украиной и Россией не ведутся. А президент Владимир Зеленский утверждает, что никто на Западе не требует от него начинать переговоры с РФ. О чем говорит то, что переговорный кейс актуализировался в последнее время? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В окружении Зеленского есть люди, которые ищут выход на переговорный процесс

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:

"Разговоры о переговорах никогда и не затихали. Просто шли волнами-всплесками. О том, что в окружении Зеленского есть люди, которые ищут выход на какой-то переговорный процесс, я начал говорить еще с апреля-2023".

При этом, отмечает эксперт, взгляды этой группы расходятся с позицией самого Зеленского. Поэтому они в своих кулуарных разговорах пытаются разработать теорию, условно называемую, "смена зонтика". То есть, поменять генеральное направление союзников с Европы и США – на Китай.

На основании этого нелепого "плана" поднялся градус активности "миротворцев" внутри окружения Зеленского. И сейчас этот вопрос просто поднимают в очередной раз. К счастью, группа, которая этим занимается, судя по всему, не имеет должного влияния на позицию нашего государства", – констатирует Георгий Тука. "Подобная тенденция начала усиливаться после того, как Китай в феврале опубликовал свой так называемый мирный план

Появляется желание Запада перевернуть страницу российско-украинской войны

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что переговоры вряд ли сейчас находятся в активной фазе. Все внешние обстоятельства, поясняет он, указывают на нежелание руководства Украины идти на это, на какие-то перемирия. Особенно во время осенне-зимнего периода, когда ситуация традиционно становится чуть спокойнее из-за погодных условий.

" С другой стороны, – отмечает он, – выглядит так, что наши западные партнеры думают над переговорными опциями. И, возможно, непублично, не в ультимативной форме, а в виде консультаций и советов, рассуждают над возможностью неких договоренностей между Киевом и Москвой".

Об этом, по мнению политолога, говорит ряд фактов.

Во-первых, сейчас входят в активный избирательный процесс США. И хоть до выборов еще год, градус напряжения между республиканцами и демократами явно вырос. И каждая из сторон пытается продвинуть свою повестку дня. И это, так или иначе, отображается на поддержке Украины.

Во-вторых, в фокусе внимания сейчас ситуация на Ближнем Востоке, противостояние Израиля с ХАМАС.

В-третьих, реально чувствуется усталость от нашей войны, которая в полномасштабном формате идет второй год.

"Время берет свое, люди перефокусируются на другие темы. Как следствие – появляется желание глобально Запада перевернуть страницу российско-украинской войны. Добиться заключения мира или перемирия. И переключаться на другие задачи, – поясняет Максим Джигун. – В свою очередь, Украина понимает, что если мы не продолжим деоккупацию своих территорий, не будем давить на Запад, пытаясь донести до него свое видение победы, то рано или поздно замороженная война вновь войдет в горячую фазу. Потому позиция Зеленского, ОП, других представителей власти правильна".

Эксперт предполагает, что зимний период пройдет без переговоров, в формате позиционной войны без особых успехов для каждой из сторон. А вот весна, с возможными поставками Украине долгожданных истребителей четвертого поколения, других необходимых видов вооружений (или, напротив, не поставками их), может дать ответы на то, когда вероятны переговоры – и с каких позиций.

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