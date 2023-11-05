logo

BTC/USD

34893.85

ETH/USD

1877.30

LTC/USD

70.49

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ: о чем говорит позиция Запада
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ: о чем говорит позиция Запада

Выглядит все так, что наши западные партнеры думают над переговорными опциями

сегодня, 15:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Представители США и ЕС якобы начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Разведка Британии отмечает, что линия фронта в Украине практически застылаБолее того, Украина и РФ якобы ведут переговоры по гуманитарным вопросамМежду тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что тайные переговоры между Украиной и Россией не ведутсяА президент Владимир Зеленский утверждает, что никто на Западе не требует от него начинать переговоры с РФО чем говорит то, что переговорный кейс актуализировался в последнее время? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ: о чем говорит позиция Запада

Переговоры. Фото: из открытых источников

В окружении Зеленского есть люди, которые ищут выход на переговорный процесс

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:


"Разговоры о переговорах никогда и не затихали. Просто шли волнами-всплесками. О том, что в окружении Зеленского есть люди, которые ищут выход на какой-то переговорный процесс, я начал говорить еще с апреля-2023".

При этом, отмечает эксперт, взгляды этой группы расходятся с позицией самого Зеленского. Поэтому они в своих кулуарных разговорах пытаются разработать теорию, условно называемую, "смена зонтика". То есть, поменять генеральное направление союзников с Европы и США – на Китай.

"Подобная тенденция начала усиливаться после того, как Китай в феврале опубликовал свой так называемый мирный планНа основании этого нелепого "плана" поднялся градус активности "миротворцев" внутри окружения Зеленского. И сейчас этот вопрос просто поднимают в очередной раз. К счастью, группа, которая этим занимается, судя по всему, не имеет должного влияния на позицию нашего государства", – констатирует Георгий Тука.

Появляется желание Запада перевернуть страницу российско-украинской войны

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает, что переговоры вряд ли сейчас находятся в активной фазе. Все внешние обстоятельства, поясняет он, указывают на нежелание руководства Украины идти на это, на какие-то перемирия. Особенно во время осенне-зимнего периода, когда ситуация традиционно становится чуть спокойнее из-за погодных условий.

"С другой стороны, – отмечает он, – выглядит так, что наши западные партнеры думают над переговорными опциями. И, возможно, непублично, не в ультимативной форме, а в виде консультаций и советов, рассуждают над возможностью неких договоренностей между Киевом и Москвой".

Об этом, по мнению политолога, говорит ряд фактов.

Во-первых, сейчас входят в активный избирательный процесс США. И хоть до выборов еще год, градус напряжения между республиканцами и демократами явно выросИ каждая из сторон пытается продвинуть свою повестку дня. И это, так или иначе, отображается на поддержке Украины.

Во-вторых, в фокусе внимания сейчас ситуация на Ближнем Востоке, противостояние Израиля с ХАМАС.

В-третьих, реально чувствуется усталость от нашей войны, которая в полномасштабном формате идет второй год.

"Время берет свое, люди перефокусируются на другие темы. Как следствие – появляется желание глобально Запада перевернуть страницу российско-украинской войны. Добиться заключения мира или перемирия. И переключаться на другие задачи, – поясняет Максим Джигун. – В свою очередь, Украина понимает, что если мы не продолжим деоккупацию своих территорий, не будем давить на Запад, пытаясь донести до него свое видение победы, то рано или поздно замороженная война вновь войдет в горячую фазу. Потому позиция Зеленского, ОП, других представителей власти правильна".

Эксперт предполагает, что зимний период пройдет без переговоров, в формате позиционной войны без особых успехов для каждой из сторон. А вот весна, с возможными поставками Украине долгожданных истребителей четвертого поколения, других необходимых видов вооружений (или, напротив, не поставками их), может дать ответы на то, когда вероятны переговоры – и с каких позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — США уменьшают помощь Украине: о чем говорит происходящее и почему Байден может пойти ва-банк.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:39

Між двома карликами вже давно все домовлено. Достатньо подивитись на місцях. Корумпована влада, їх рідні та друзі не відчувають жодного непокоєння що втратять свої захмарні пенсії премії маєтки бізнесову нерухомість, якщо прийдуть окупанти. На західні гроші, ознак розкрадання яких не помічено, будуються торговельні центри купуються розкішні машини від яких на всіх дорогах затори. Звідки така кількість палива? Дорогі ресторани переповнені кожного дня. Якщо Україна програє, всі знають, для корумпованих чиновників нічого не зміниться. Тоді за що війна?


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!