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Ни Украина, ни РФ не могут прорвать фронт: объяснение британской разведки

Разведка Британии подтвердила, что линия фронта в Украине практически застыла

сегодня, 17:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день ни украинские войска, ни российские оккупанты не могут прорвать линию фронта из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии соприкосновения, которую необходимо удерживать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке британской разведки.

Ни Украина, ни РФ не могут прорвать фронт: объяснение британской разведки

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские эксперты выразили мнение, что операции последних недель стали продолжением тенденции, выявленной еще в начале войны: баланс наземных боевых действий, при прочих равных условиях, в целом складывается в пользу сил, несущих оборону.


Так, на юге страны украинское наступление остается относительно статичным между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонительных позиций России. А в районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на мощную украинскую оборону.

Британская разведка считает, что главным фактором этого, скорее всего, стало относительное ослабление тактической авиации. Обе стороны держат надежную противовоздушную оборону, что не позволяет боевым самолетам обеспечить эффективную воздушную поддержку штурмовых действий.

Кроме того, географические масштабы конфликта затрудняют проведение наступательных операций. Обеим сторонам трудно собрать незадействованные ударные силы, способные осуществить прорыв, поскольку большая часть мобилизованных войск необходима для удержания линии соприкосновения длиной 1200 км.

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