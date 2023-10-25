Украина и РФ ведут переговоры: СМИ узнали подробности

Несмотря на то, что эскалация в войне между Украиной и Россией лишь усиливается, конфликтующие стороны продолжают вести переговоры по гуманитарным вопросам. В частности, Киев и Москва договариваются об обмене пленными, проходе судов из Черноморских портов и возвращении украинских детей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Переговоры. Фото: из открытых источников

В материале говорится, без лишней огласки и без затрагивания острых вопросов войны между Украиной и Россией все еще есть диалог. О результатах переговоров, как и о самом диалоге никто в Киеве и Москве не сообщает. Общественность об этом ничего не знает. На переговорах подымаются ключевые гуманитарные вопросы: обмен военнопленными и телами погибших солдат, проход судов из Черноморских портов, а также недавно стороны начали обсуждать тему о возвращении украинских детей из РФ.

Авторы материала рассказывают, что есть случаи, когда Россия и Украина не учувствуют в переговорах без посредников. На помощь приходят такие страны, как Турция, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, которые активно способствуют переговорному процессу и его результативности. Также помогают наладить переговорный процесс Ватикан и Международный комитет Красного Креста.

Журналисты отмечают, учитывая тот факт, что переговоры между двумя странами в начале полномасштабной войны ни к чему не привели, а также то, что Россия продолжает наступление, кажется удивительным, что переговоры вообще возобновились, хоть и негласно. Но сейчас это возможно, потому что стороны обсуждают ключевой вопрос – обмен пленными. Это одинаково интересует, как Киев, так и Москву.

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