logo

BTC/USD

33549.08

ETH/USD

1761.65

LTC/USD

66.21

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина и РФ ведут переговоры: СМИ узнали подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина и РФ ведут переговоры: СМИ узнали подробности

По информации WP, Украина и РФ ведут переговоры по гуманитарным вопросам

25 октября 2023, 14:45 comments11443
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что эскалация в войне между Украиной и Россией лишь усиливается, конфликтующие стороны продолжают вести переговоры по гуманитарным вопросам. В частности, Киев и Москва договариваются об обмене пленными, проходе судов из Черноморских портов и возвращении украинских детей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Украина и РФ ведут переговоры: СМИ узнали подробности

Переговоры. Фото: из открытых источников

В материале говорится, без лишней огласки и без затрагивания острых вопросов войны между Украиной и Россией все еще есть диалог. О результатах переговоров, как и о самом диалоге никто в Киеве и Москве не сообщает. Общественность об этом ничего не знает. На переговорах подымаются ключевые гуманитарные вопросы: обмен военнопленными и телами погибших солдат, проход судов из Черноморских портов, а также недавно стороны начали обсуждать тему о возвращении украинских детей из РФ.


Авторы материала рассказывают, что есть случаи, когда Россия и Украина не учувствуют в переговорах без посредников. На помощь приходят такие страны, как Турция, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, которые активно способствуют переговорному процессу и его результативности. Также помогают наладить переговорный процесс Ватикан и Международный комитет Красного Креста.

Журналисты отмечают, учитывая тот факт, что переговоры между двумя странами в начале полномасштабной войны ни к чему не привели, а также то, что Россия продолжает наступление, кажется удивительным, что переговоры вообще возобновились, хоть и негласно. Но сейчас это возможно, потому что стороны обсуждают ключевой вопрос – обмен пленными. Это одинаково интересует, как Киев, так и Москву.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие ожидания от переговоров по поиску мира в Украине – почему состоятся на Мальте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/10/24/ukraine-russia-backchannel-talks-war/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!