Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным: о чем это говорит – осталось ли окно для диалога

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 30 сентября, где констатируется невозможность проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным, содержатся решение по обращению к НАТО и поручение правительству работать над увеличением военно-технической помощи Украине, а также упоминание о санкционном реагировании. О чем говорит такой шаг? Как события в российско-украинской войне могут развиваться далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Указ президента Украины. Фото: из открытых источников

Очень похоже, что всё будет решаться на фронтах – военным путем

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, президент и СНБО продолжают выстраивать политико-юридическую модель реакции на незаконную аннексию украинских территорий со стороны рф.

Именно об этом – заявление о необходимости интенсификации процесса подписания гарантий безопасности для Украины. Именно об этом – констатация невозможности ведения переговоров с путиным", – считает эксперт. "Именно об этом – обращение с заявкой на ускоренное принятие Украины в НАТО

В то же время, продолжает он, не стоит радикально воспринимать тезисы о невозможности таких переговоров.

"Это не означает, что Украина отказывается от них. Речь лишь о том, что в нынешних условиях они невозможны. По многим причинам, включая отсутствие согласованных тем для переговоров, максимальную конфронтацию между сторонами. Потому, – подчеркивает Руслан Бортник, – не стоит воспринимать данный указ как окончательный и бесповоротный запрет на переговоры с путиным. Тем более, что после Парижского саммита нормандской четверки прямых переговоров с путиным украинская сторона и не вела. Лишь с доверенными лицами, которые в указе не названы".

Этот шаг, отмечает эксперт, является попыткой продемонстрировать миру, украинском обществу, что наше государство не только не признает незаконную аннексию территорий Украины, но и дает этому политическую, юридическую оценку, что Украина не испугалась российских угроз – и готова вслед за страной-агрессором повышать ставки.

"Очень похоже, что всё будет решаться на фронтах – военным путем. ВСУ продолжат наступление. А Россия надеется на перелом ситуации в связи с мобилизационными мероприятиями, которые могут сказаться на линии фронта уже черед месяц-два. В то же время, переговоры остаются возможными, – считает Руслан Бортник. – Либо когда стороны исчерпают военные инструменты, либо если РФ будет разгромлена на поле боя".

Кремль своими действиями создал ситуацию, когда любой мир, кроме капитуляции Украины, является приговором для путинского режима

Политический эксперт Денис Гороховский акцентирует, что позиция украинской власти остается неизменной. Он напоминает, что о не позволительности говорить с Украиной языком ультиматумов неоднократно публично заявляли и лично президент Зеленский, и другие официальные лица.

"Позиция Украины однозначна – переговоры возможны только после деоккупации украинских территорий, в том числе тех, которые были захвачены россией в 2014 году. Поэтому в указе президента нет ничего нового и удивительного, – считает эксперт. – Тем более, что на днях Зеленский публично заявил, что Украина будет вести переговоры уже со следующим президентом рф ".

По словам Дениса Гороховского, уже понятно, что Украина может победить в этой войне на фронте, а не за столом переговоров.

"Кремль своими действиями создал ситуацию, когда любой мир, кроме капитуляции Украины, является приговором для путинского режима, – поясняет эксперт. – Соответственно, российская сторона делает всё возможное, чтоб любые переговоры превратились в фарс, а любые паузы в боевых действиях были использованы для перегруппировки и наращивания российских сил на фронте. Логично, что Украина просто официально отказалась участвовать в подобных играх Кремля".

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