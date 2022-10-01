Переговоров с Путиным больше не будет: о чем говорит заявление Зеленского – кому оно адресовано

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не будет проводить переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Об этом глава украинского государства сообщил 30 сентября в видеообращении после заседания СНБО. Это же подтвердил в своем вечернем обращении, во время которого также назвал "фарсом" мероприятия в Москве по принятию украинских территорий в состав РФ. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Заявление президента — это определение новых "красных линий"



Политический эксперт Богдан Бондаренко акцентирует, что россияне своими действиями по захвату и аннексии украинских территорий после псевдореферендумов пошли худшим для себя путем. Они подняли ставки еще выше, не просто оккупировав часть нашей территории, но и пытаясь убедить, что с юридической точки зрения эти земли теперь – российские.

"Тем самым градус напряжение увеличивается. По той постой причине, что Кремль не знает, что делать дальше, – поясняет эксперт. – И наш ответ – абсолютно логичен. Причем, он базируется не столько на заявлениях президента или еще кого-то из высшего военно-политического руководств, а – действиями наших сил обороны, в том числе в данный момент – в районе Лимана".

Но, так или иначе, общество ожидает определенных заявлений, отмечает Богдан Бондаренко. Ведь мы не можем не обращать внимания на то мракобесие, которое происходило вчера в Москве.

а также – что мы не будем проводить переговоры с РФ, пока ее возглавляет Путин. Это не означает, что мы напрямую призываем к свержению нынешнего российского режима (хоть, понятно, это было бы отлично). Данное заявление скорее обозначает наши новые "красные линии". Ранее, напомню, Зеленский говорил, что переговоров с Россией не будет, если состояться псевдореферендумы. Их провели, так что, понятно, о переговорах с нынешним российским руководством речи быть не может", – поясняет эксперт. "Потому и прозвучал ряд заявлений с нашей стороны. В частности, касательно попытки ускоренным путем стать членом НАТО

При этом, резюмирует он, надо понимать, что любые переговоры по итогам войны проходят, в зависимости от этих самых итогов. Поэтому основные наши усилия сосредоточены именно на поле боя. В данный момент ВСУ создают почву для дипломатии, уверен Богдан Бондаренко.

Сказанное Зеленским – посыл западным лидерам, что Путин – человек, с которым никакие переговоры невозможны

По словам политолога, сооснователя консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна, звучавшие еще до того, как Путин огласил о присоединении территорий четырех украинских областей к РФ, заявления со стороны Офиса президента и самого Зеленского, что такой шаг будет означать невозможность каких-либо переговоров с РФ – это был фактор сдерживания агрессора с точки зрения украинской дипломатии. К сожалению, не сработавший. И 30 сентября состоялось фейковое присоединение квазиобразований "ЛДНР" и частей оккупированных Херсонщины и Запорожчины к России.

"Вполне естественно, что президент Украины выступил с соответствующим заявлением. Тут дело не только в том, чтобы донести какой-то тезис до Путина или до россиян. Скорее — это посыл западным лидерам, что Путин — человек, с которым никакие переговоры невозможны. Это сигналы, прежде всего, Эрдогану, Шольцу, Макрону, чтобы они не тратили усилия (свои и своих держав), пытаясь наладить коммуникацию между Путиным и Зеленским", – поясняет политолог.

Уже понятно, продолжает он, что Путин – нерукопожатый президент, что он изгой, что он токсичен. Что с ним нет никакого смысла вести переговоры.

"Именно поэтому Украина задала курс на полный демонтаж нынешнего политического режима РФ, призывая к тому же мировое сообщество. Что, уверен, не стало неожиданностью ни для кого", – отмечает Максим Джигун.

Вывод, по его мнению, очевиден – зарубежные партнеры должны предоставлять Украине больше оружия, чтобы мы могли завершить конфликт военным способом. Либо надо делать ставку на ликвидацию Путину.

"Разговоры об этом ведутся. Очевидно, что об этом задумываются и в США, и в Великобритании. Все понимают, что сделать это будет непросто – у Путина огромная армия охранников, повышенные меры безопасности, бункеры и так далее. Но я думаю, что для мирового сообщества такой шаг стал бы значительно более простым, эффективным и дешевым способом, как минимум, приостановить войну, – рассуждает эксперт. – С возможностью потом проводить переговоры с новым российским лидером – более адекватным, понимающим, что путинизм принес трагедию не только в Украину, но и в саму Россию".

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