Переговоров с Путиным больше не будет: о чем говорит заявление Зеленского – кому оно адресовано

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна не будет проводить переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Об этом глава украинского государства сообщил 30 сентября в видеообращении после заседания СНБО. Это же подтвердил в своем вечернем обращении, во время которого также назвал "фарсом" мероприятия в Москве по принятию украинских территорий в состав РФ. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Политический эксперт Богдан Бондаренко акцентирует, что россияне своими действиями по захвату и аннексии украинских территорий после псевдореферендумов пошли худшим для себя путем. Они подняли ставки еще выше, не просто оккупировав часть нашей территории, но и пытаясь убедить, что с юридической точки зрения эти земли теперь – российские.
Но, так или иначе, общество ожидает определенных заявлений, отмечает Богдан Бондаренко. Ведь мы не можем не обращать внимания на то мракобесие, которое происходило вчера в Москве.
При этом, резюмирует он, надо понимать, что любые переговоры по итогам войны проходят, в зависимости от этих самых итогов. Поэтому основные наши усилия сосредоточены именно на поле боя. В данный момент ВСУ создают почву для дипломатии, уверен Богдан Бондаренко.
По словам политолога, сооснователя консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна, звучавшие еще до того, как Путин огласил о присоединении территорий четырех украинских областей к РФ, заявления со стороны Офиса президента и самого Зеленского, что такой шаг будет означать невозможность каких-либо переговоров с РФ – это был фактор сдерживания агрессора с точки зрения украинской дипломатии. К сожалению, не сработавший. И 30 сентября состоялось фейковое присоединение квазиобразований "ЛДНР" и частей оккупированных Херсонщины и Запорожчины к России.
Уже понятно, продолжает он, что Путин – нерукопожатый президент, что он изгой, что он токсичен. Что с ним нет никакого смысла вести переговоры.
Вывод, по его мнению, очевиден – зарубежные партнеры должны предоставлять Украине больше оружия, чтобы мы могли завершить конфликт военным способом. Либо надо делать ставку на ликвидацию Путину.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 10:42
Повторив після Путіна. Вони обидва зацікавлені в продовженні. Їм обом затишно в бункерах. От результат в них різний: один набуває, у іншого вистава. Достатньо подивитись на "мужні/рішучі" світлини, які роблять з божевільного. Питання: які здобутки можна було очікувати від суспільства, яке змирилися з роллю шахіда, втратило інстинкти самозбереження і не бачить себе в майбутньому? Поки верхівка клану вивезла всіх своїх. Чому матері спокійно змирились з втратами зараз та не бояться бачити розплавлені одяг і шкіру своїх дітей, та втрачений зір дітей, коли вони подивляться на створене ППО сонечко?