Заявка Украины на вступление в НАТО: о чем говорит этот шаг – почему нам нужен ядерный зонтик

Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своём обращении. О чем говорит такой поворот событий? Как всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

Сама жизнь приведет к тому, что именно в формате США, Великобритания, Украина и РФ будет в итоге подписана капитуляций России

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко рассуждает так:

"Подача Украиной заявки на членство в НАТО по ускоренной процедуре говорит о том, что решение проблем безопасности нужно искать в системах, которые уже существуют, а не писать что-то с чистого листа".

По словам эксперта, ускоренная процедура использовалась при приеме в члены НАТО не только для Швеции и Финляндии, как делается в этом году. Ранее, напоминает он, таким образом в НАТО были приняты Греция и Турция – в соответствии с концепцией стратегической целесообразности.

Те вещи, которые предлагались в данном договоре, неприемлемы для Запада. Это создавало какую-то параллельную НАТО систему. Не нужную – при наличии собственно Североатлантического альянса, гарантии безопасности которого успешно работают уже 70 лет", – поясняет Павел Жовниренко. "Нам изначально следовало идти именно этим путем, а не придумывать то несуразное дитя, которое назвали Киевским безопасностным договором

Он также отмечает, что вместе с другими специалистами в области международного права, давно говорил о том, что окончательные переговоры между Украиной и РФ должны состояться при участии таких гарантов Будапештского меморандума (по условиям которого мы лишились ядерного оружия, а нам гарантировали сохранение территориальной целостности и суверенитета) как США и Великобритания. Третий гарант – Россия – попрала не только этот меморандум, но и все нормы международного права.

"Все прочие форматы были отвергнуты самой жизнью, как отвергнуты любые вариации безопасностных гарантий, кроме как стать членом НАТО, – акцентирует Павел Жовниренко. – Уверен, сама жизнь приведет к тому, что именно в формате США, Великобритания, Украина (как жертва агрессии и победитель) и РФ (как страна-агрессор, потерпевшая поражение) будет в итоге подписана капитуляция России – заключительный акт драмы российско-украинской войны".

Украина нуждается в защите в виде ядерного зонтика

Политический эксперт Александр Антонюк считает заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО своевременным и мотивированным шагом.

"Как минимум, это ставит некий запрос перед всеми членами НАТО. То, что мы увидели сегодня в исполнении России – это очередной акт аннексии. И Украина нуждается в защите в виде ядерного зонтика, – поясняет эксперт. – Понятно, что та же аннексия и подписание "договоров" с коллаборантами не влияет на планы ВСУ по освобождению наших территорий. Но есть угроза тактического ядерного удара, которым шантажирует Кремль. А это касается уже всего цивилизованного мира. А поскольку основная его часть является членами НАТО, логично дать соответствующие гарантии безопасности Украине".

К тому же, продолжает Александр Антонюк, подача заявки на ускоренное вступление нашей страны в НАТО ставит на повестку дня вопрос военно-технической и финансовой помощи Украине со стороны Альянса.

"Сегодня мы получаем соответствующую поддержку от стран, которые входят в данный блок. А нет от самого НАТО как от организации", – отмечает эксперт.

Ну и, конечно, важно политическое решение о том, что Украина должна быть членом НАТО, учитывая постоянные угрозы, которые представляет собой РФ.

"Мы ведь понимаем, – констатирует Александр Антонюк, – что даже после деоккупации всех наших территорий, включая Крым, если Россия сохранится в ее международно признанных границах, она может через некоторые время пойти на новую агрессию".

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