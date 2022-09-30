Жесткий ответ Кремлю: Украина подает заявку на вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Как передает портал "Комментарии", такую новость глава украинского государства сообщил в видеообращении к украинскому народу по итогам заседания СНБО.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс", — отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Украина подает заявку по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего украинского общества.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", — добавил глава государства.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, проведет незапланированную пресс-конференцию. Она начнется в 19:00 по киевскому времени.

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