В то же время, что и Путин: Столтенберг выступит со срочным обращением

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, проведет незапланированную пресс-конференцию. Она начнется в 19:00 по киевскому времени. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)

В пресс-службе Североатлантического альянса решили продлить интригу, не став раскрывать тему выступления генсека НАТО. Она пока что в секрете.

"В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, его выступление состоится в штаб-квартире НАТО.

Стоит отметить, что срочное выступление Столтенберга состоится именно сегодня, когда российский президент Владимир Путин планирует объявить аннексию оккупированных украинских областей.

Напомним, ранее генсек Альянса предупредил, что НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

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