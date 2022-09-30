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В то же время, что и Путин: Столтенберг выступит со срочным обращением

Тема выступления Столтенберга пока держится в секрете

сегодня, 11:30 comments1025
Автор:

Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, проведет незапланированную пресс-конференцию. Она начнется в 19:00 по киевскому времени. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Альянса.

В то же время, что и Путин: Столтенберг выступит со срочным обращением

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)

В пресс-службе Североатлантического альянса решили продлить интригу, не став раскрывать тему выступления генсека НАТО. Она пока что в секрете.                                       

"В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, его выступление состоится в штаб-квартире НАТО.

Стоит отметить, что срочное выступление Столтенберга состоится именно сегодня, когда российский президент Владимир Путин планирует объявить аннексию оккупированных украинских областей.

Напомним, ранее генсек Альянса предупредил, что НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня также состоится срочное заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где будут приняты фундаментальные решения для Украины. Об этом уже заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом же предупредил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. О каких решениях может идти речь? Какие следовало бы принять, с Вашей точки зрения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в россии мобилизация продолжает расшатывать общество. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, есть ли угроза для путинского режима – к чему это может привести.




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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_207793.htm
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