Срочное заседание СНБО: о каких решениях может идти речь – что нужно заявить Украине

Сегодня на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приняты фундаментальные решения для Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом же предупредил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. О каких решениях может идти речь? Какие следовало бы принять, с Вашей точки зрения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Сильным шагом было бы огласить, что мы подаем заявку на членство в НАТО, огласить, что мы хотим быть под безопасностным зонтиком Альянса

По словам политтехнолога Виктора Тарана, Украина сейчас столкнулась с тремя беспрецедентными угрозами.

"Первая – вероятный ядерный тактический удар, который может нанести страна-агрессор. Вторая – аннексия территорий. Сегодня РФ с большой вероятности огласит о присоединении к себе четырех наших областей. Третья – мобилизация сотен тысяч россиян, что может вывести противостояние на новый уровень. Всё это – безопасностные вопросы, которыми и занимается СНБО", – отмечает эксперт.

Очевидно, продолжает он, что стандартными путями мы не решим возникшие проблемы. Заявления, обращения тут не помогут.

"Потому следует действовать нестандартно, – считает Виктор Таран. – К примеру, подать заявку на членство в НАТО. Огласить, что мы хотим быть под безопасностным зонтиком Альянса. Да, это в какой-то мере авантюра, но НАТО могло бы нам подыграть. Сообщить, что принимают нашу заявку, начинают ее рассмотрение и пока идет этот процесс – мы находимся под защитой данной блока".

То, как быстро НАТО может рассматривать такие заявки, мы видим по примеру Финляндии и Швеции, напоминает эксперт.

"Имеет ли Украина шанс быстро стать членом Альянса или получить его гарантии безопасности? Вполне. Внутренняя конъюнктура благоприятная. Подавляющее большинство украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию. Внешние факторы тоже благоприятны – большинство членов НАТО, включая таких топ-игроков как США и Великобритания, поддерживают Украину, в том числе в борьбе с российской агрессией. Наша армия так и вовсе по опыту, пожалуй, превышает любые армии Альянса. Объективно, мы в последнее время воюем, по крайней мере, наполовину, натовским вооружением. И по окончанию войны нашей победой – оно останется в Украине. Так что переход на стандарты НАТО мы проходим ускоренными темпами, да еще и в боевых условиях", – поясняет Виктор Таран.

Так что, резюмирует он, наше ускоренное вступление в НАТО стало бы логичным, сильным и нестандартным ходом (а Зеленский славится нестандартными ходами).

"Хватит ли на это сил, ресурсов, желания у нашей власти – я не знаю, – признался эксперт. – Но это, подчеркиваю, было бы мощно и дипломатично".

На заседании СНБО будет дана соответствующая оценка указам президента РФ о признании так называемой "независимости" Херсонской и Запорожской областей

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец напоминает, что СНБО – совещательный орган. И там могут принять некие политические решение. Военную же стратегию определяет Генштаб.

"Но можно ожидать, что прозвучит заявления в стиле – Украина не собирается останавливаться и будет продолжать деоккупацию своих территорий, включая Крым. Чтобы никто не питал иллюзий, что после каких-то псевдореферендумов и их "признаний" со стороны РФ, процесс будет заморожен. Уверен, все получат четкий сигнал – Украина не остановится, пока не вернет все захваченные агрессором территории", – отмечает эксперт.

Вероятнее всего, продолжает он, сегодня на заседании СНБО будет дана соответствующая оценка указам президента РФ о признании так называемой "независимости" Херсонской и Запорожской областей. Также прозвучат соответствующие заявления касательно вообще агрессивных действий России в отношении Украины.

"Возможно и некое обращение к международному сообществу касательно признания России страной-террористом, не соблюдающей принципы международного права, сотрудничества и добрососедства, – считает Ростислав Кравец. – К сожалению, РФ не остановилась. Она продолжает разрушать и Украину, и себя. Всё, что может делать наша страна – давать отпор агрессору, параллельно призывая мировое сообщество помогать нам в этом. Ведь мы защищаем не только свои независимость и безопасность, но – независимость и безопасность всего мира".

Сегодня, напоминает эксперт, годовщина начала объявления приговоров на Нюрнбергском процессе в 1946 году. По его мнению, это знаменательно по отношению к РФ, руководство которой совершает одно за другим международные преступления, за которые обязательно придет наказание.

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